人気自動車YouTubeチャンネルを運営する元電機エンジニアたか氏が、「【いい車とは】ノートvsフィットどっちを買う？？」をテーマに、日産ノートE-POWERとホンダフィットE-HEVを徹底比較。多数の視聴者が迷う“どちらが本当にいいクルマなのか”について、愛車家らしい独自の視点と率直な実体験を交えて語った。



冒頭で「E-POWER プロである私が、実際両方乗ってみて、どっちがいいの？っていうのを、この動画でお伝えしていこうかなと思います」と宣言。加速力では「なんだかんだ言って、ノートの方が加速感では伝わりやすいかなと思います。本当に踏んだ瞬間のパスッと瞬発的な加速力、結構楽しめるような加速になってますので、そこが魅力的な部分かな」と指摘しつつも、客観的な0-100km/h加速タイムでは「実はフィットの方が速い」と意外な事実を公開。その上で、「調整しやすい加速力だったらフィットの方が強みが出る」など現実的な走りの快適さを評価した。



乗り心地面では「両者硬いですね。サスペンションが特にリア。これは両方の動画でもちゃんとお伝えしました。特にリアが硬い」とし、コンパクトカーの特徴であり「乗り心地をめちゃめちゃ高級感にするって言うと、そういう風なお金のかけ方はされてないので、そこに関してはちょっと我慢するところ」とリアルな声を届けた。その一方で、「サスペンションの硬さなんてね、正直どうでもいいよって言ってくれた方が僕は喜びますね」と個人の楽しむ視点も示した。



燃費の数値を比較した際には「フィットの方が燃費はいいです。ノートの方がちょっと悪いです」と正直に告白。ただし「正直誤差じゃないかなっていうくらいにしか思えないので、そんなに気にすることはない」とし「燃費が命っていう方に関してはもうこのコンパクトカー、フィットノートじゃなくて軽自動車買った方がね、燃費もっと伸びる」と全体像も提示した。



運転姿勢についても、「ノートね、めちゃくちゃ低いんですよね。スポーツカーじゃねえかくらい低くて、臨場感が出ますし、運転の楽しさは出るかなと思います」と乗り味の違いを強調。一方で「視線がちょっと限定されるんで、ちょっとそこは嫌だなっていう点がある」とデメリットも明かした。



さらにモードセレクトやユーティリティ、ディスプレイ機能の違いにも細やかに言及。「ノートは3つのドライブモードを持ち、状況に合わせて減速度・加速度が調整できる楽しさがある」「コンソールは日産の方が作りこまれているが、シフトレバーの操作感はフィットが優勢」と細部の違いを実感をこめて解説。ナビやディスプレイに関しては「正直あんまり変わらなくて、どっちもどっち」と率直な印象を語った。



最後は「どっちにしても私はやっぱ日産ノートの方がかっこいいと思ってますので、そこはちょっと好みの話になってきます」と好みの部分を認めつつ、購入検討中の視聴者には必見の対決動画となっている。