コンビニ店員は見た！ドン引きものの家庭ごみ「さばいた後の鮭の頭」「子どものオムツ」に辟易

店舗に設置されたゴミ箱は、そこで購入した商品のゴミを捨てるためのものだ。しかし、無遠慮に家庭ゴミを持ち込む人もいるようだ。投稿を寄せた50代女性（北海道）は、現在勤務するコンビニで「お客さんがゴミを捨てていくのですが、家庭ゴミの持ち込みが多いです」と衝撃的なゴミの内容を明かした。

「秋は鮭の季節ですが、さばいた後の鮭の頭が捨てられたり、子どものオムツをゴミ箱に捨てていく」「大便を漏らした後のパンツをトイレに放置されたこともあります」

生魚の頭や使用済みオムツが放つ悪臭は想像に難くない。こうしたゴミが放つ強烈な臭いが店内に充満したこともあるという。（文：湊真智人）

パックの鮮魚や生肉に穴をあける迷惑行為も

客の迷惑行為に対する店側の苦労は計り知れない。40代女性（沖縄県）が利用するスーパーでは、こんな問題行動が横行しているそう。

「鮮魚・生肉コーナーにあるパック詰めされた魚やお肉を手にとって指で押した後に、穴をあけてそのまま戻す」

当然、その商品は売り物にならなくなってしまう。投稿者は実際にそうした商品を見かけた際、「スーパーのスタッフに報告」したというが、あまりにも非常識な迷惑行為だ。

