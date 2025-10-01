秋山黄色、TVアニメ『補助魔法』オープニング主題歌「Quest」配信リリース＆シングル発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

秋山黄色の新曲「Quest」（ヨミ：クエスト）が、10月5日に配信リリースされることが決定。そしてシングルも11月12日に発売されることが発表された。

「Quest」は10月4日より放送のTVアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』のオープニング主題歌として秋山黄色が書き下ろした楽曲。“何かに挑戦するときの苦難と、それを受け入れる時に見つける事ができる自分らしさ”を歌った今作は、作品内で描かれる主人公のその仲間たちの新たな旅立ちを表すような、疾走感溢れる秋山黄色らしいロックソングとなっている。

公開された配信ジャケットのアートワークには、“あらゆる困難を履きつぶしたブーツ”をテーマにしたイラストが。

期間生産限定盤のアニメジャケットには、本楽曲のためだけに描き下ろされた、勢いよく困難に挑もうとする主人公であるアレクが描かれている。

■水槽が手掛けた「Quest(水槽 Remix)」を収録

カップリングにはまたもや新曲の「ブランコ」、そして自身で作詞、作曲、編曲、プロデュースを手掛ける東京のシンガー・トラックメイカーで、エレクトロ、ロック、ヒップホップなどを独自のスタイルに昇華した”laptop pop”を制作する水槽が手掛けた「Quest(水槽 Remix)」が収録されている。

そして、秋山黄色が全国9ヵ所を巡るあらたなツアー、『秋山黄色 LIVE HOUSE TOUR 「鬼奏本能」』は今週末からスタート。こちらも要チェックだ。

■水槽 コメント

■リリース情報

2025.10.05 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Quest」

2025.11.12 ON SALE

SINGLE「Quest」

■番組情報

TVアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』

◇テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠：10月4日(土)より毎週土曜23:30～

◇BS朝日：10月5日(日)より毎週日曜24:00～

◇AT-X：10月5日(日)より毎週日曜22時～

※ABEMA・U-NEXT・アニメ放題にて10月4日(土)24時より独占配信

※放送・配信日時は予告なく変更になる場合あり

(C)アルト・講談社／補助魔法プロジェクト

