仕事は絶好調

10月4日に投開票を迎える自民党総裁選。各メディアによる情勢調査で優勢とみられていた小泉進次郎農水大臣（44）だが、「ステマ騒動」で思わぬ余波を受けている。戦後最年少で首相の座に昇り詰めるかどうかは予断を許さない情勢だが、仮に今回の挑戦がダメだったとしても兄で俳優・タレントの小泉孝太郎（47）の生き方を参考にすればいいかもしれない。

【写真を見る】父・純一郎氏、孝太郎、進次郎氏…父子が並んだ貴重な1枚

「孝太郎がデビューした01年、父の純一郎氏（83）は首相を務めており、芸能界史上初の現役首相の2世タレントとなりました。そして、弟が首相の座に就いた場合、今度は芸能界史上初の、現役首相の兄タレントとなります。いくら政治家一家に生まれたからとはいえ、なかなかここまで強い“引き”を持つ人はいないでしょう。とはいえ、すでに孝太郎本人が四半世紀にわたって芸能界で活躍し、地元や政界では『弟より政治家向き』との声もあがっています」（永田町関係者）

そんな孝太郎だが、ここに来て仕事が絶好調だ。

今やテレビに欠かせない存在

テレビ朝日系のトークバラエティ番組「プラチナファミリー〜華麗なる一家をのぞき見〜」のMC、テレビ東京系の情報番組「よじごじDays」の木曜日MC、「ニンゲン観察バラエティ モニタリング」（TBS）のレギュラーを務め、さらに、9月16日にMCを務めるテレビ朝日系「日本探求アカデミックバラエティ 火曜の良純孝太郎」のレギュラー放送がスタートした。また、9月24日と10月1日は2週にわたり、親友である俳優のムロツヨシ（49）との旅バラエティ「小泉孝太郎＆ムロツヨシ 自由気ままに2人旅」が放送された。そして、10月12日スタートのTBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」に主要キャストの1人としても出演する。

「孝太郎さんは2000年に開催された大型オーディション『21世紀の石原裕次郎を探せ！』に応募するも落選。それでも、地元の神奈川県横須賀市つながりで、芸能界の重鎮に顔が利く人物のツテで、『ザ・ドリフターズ』が所属する老舗芸能事務所『イザワオフィス』入りを果たしました。鳴り物入りでの芸能界デビューでCMオファーが殺到しますが、孝太郎さんは俳優業を志していたため、ドリフのリーダーで俳優としても実績がある故・いかりや長介さんに師事し、俳優として基礎から学ぶことになりました」（テレビ局関係者）

02年にフジ系の連続ドラマ「初体験」で俳優デビュー。以後、縁戚関係にあり、父と親交があった故・石原慎太郎氏の原作をスペシャルドラマ化した同年放送のTBS系「狂った果実2002」でドラマ初主演を果たす。その後、NHKの大河ドラマ「義経」（05年）、「ハケンの品格」シリーズ（日本テレビ、07年、20年）、「下町ロケット」（TBS、15年）、主演を務めた「警視庁ゼロ係〜生活安全課なんでも相談室〜」シリーズ（テレビ東京、16年〜）、「ブラックペアン」シリーズ（TBS、18年、24年）、劇場版の「踊る大捜査線」シリーズ（03年〜）など数々の映像作品をこなし、俳優としてのスキルアップを果たしてきた。

「嫌なヤツ」もしっかり

「もともと、真面目なサラリーマン的な役が多かったのですが、徐々に役柄が広がっていきました。昨年公開された映画『愛に乱暴』では、演技派の江口のりこさん（45）と夫婦役を演じましたが、狂気を秘めながら若い女性と不倫を重ねる“ゲス夫”の役を好演し、ネット上では《ダーク過ぎる！》などの声があがるなど、すっかり新境地を開拓しています」（映画業界関係者）

12日スタートの「ザ・ロイヤルファミリー」は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞も受賞した早見和真氏の同名小説を、妻夫木聡（44）主演でドラマ化したもの。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語を描く。

孝太郎が演じるのは、豪快で人間味あふれる馬主・山王耕造（演・佐藤浩市、64）の長男で、耕造が社長を務める「株式会社ロイヤルヒューマン」の後継者候補である山王優太郎役だ。

「仕事にアグレッシブに取り組んではいるものの、競馬事業部まで作る耕造の放漫経営を非難しており、父のような経営者にはならないという強い思いのもと、利益を出すことを最優先に考える役どころ。映像作品には不可欠な『嫌なヤツ』のポジションで、視聴者の反感を買いそうです。しかし、俳優として成長したからこそ演じられる役柄なのは間違いなく、天国のいかりやさんは、孝太郎さんの成長を喜んでいることでしょう」（放送担当記者）

俳優・タレント業ですっかり売れっ子になった孝太郎だが、活躍のフィールドはそれだけにはとどまらない。在京キー局の中で最も蜜月ぶりがうかがえるテレ東では、「柔道グランドスラム 東京2010」、16年のリオ五輪、18年の平昌五輪、21年の東京五輪、22年の北京五輪でいずれもメインキャスターを務めているのだ。

「デビュー時から世間に名前が浸透していたものの、思ったような活躍ぶりとはいかず、失速していた時期もありました。ここまで生き残った要因ですが、本人は驚くほど腰が低く、とにかく人柄が良いんです。さらに探求心が旺盛で、適応能力が高く、MCから俳優業までこなせる万能型。デビュー直後から女性スキャンダルが何度かありましたが、まったく仕事に影響がなかったのは、その人柄のおかげでしょう」（先のテレビ局関係者）

結婚願望は？

進次郎大臣とは違い、いまだ独身の孝太郎だが、7月18日に放送されたトークバラエティ「酒のツマミになる話」（フジ）に出演し、独特の恋愛・結婚観を語っている。

まず、彼女の買い物に付き合うという一般的デートについて、「パートナーに自分の時間を使いたくない」と断言。その理由を、「好きなものを好きなだけ時間を使って一人で行った方が楽」と明かした。

それでも、若い頃にはデートで週刊誌の目を気にしたり、相手の事務所のことまで気を使ったりなど、ストレスを感じていたことを告白。そのため、買い物でも映画でも「家を一歩出たらすべて動線を考えて。帰りまで」と語り、「正直、恋愛とか飛び越えて結婚でも良い」と“交際0日婚”の願望があることを吐露した。相手の見つけ方については、「横断歩道で信号待ちしてる時に、パッと話したりね」。

女性スキャンダルで失脚した男性芸能人が多い中、起用する側からしたら孝太郎はリスクが低い“超優良物件”であることも売れっ子になった理由だろう。

進次郎大臣も総理大臣を目指すなら、財務・外務、経産など重要閣僚で政策を勉強することも必要だろうし、閥務で汗をかき党三役のいずれかをこなし、時には“悪役”も演じる懐の深さも必要だろう。兄の生きざまが、大いに参考になるような気がするのだが……。

デイリー新潮編集部