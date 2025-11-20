ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 市川團十郎「もう10年以上。全く飲まない」禁酒告白 テレビ のぞき 家族 プラチナ お酒 市川團十郎 小泉孝太郎 歌舞伎 テレビ朝日 スポニチアネックス 市川團十郎「もう10年以上。全く飲まない」禁酒告白 2025年11月20日 22時13分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 市川團十郎が18日の番組で、10年以上禁酒をしていると明かした 「うちは意外と短命で」と、自身は祖父に会ったことがないと説明 「俺はどうしても子ども2人の孫に会いたい」と禁酒した理由を語った 記事を読む おすすめ記事 草間リチャード敬太 Aぇ！group脱退「1年前から心の病」明かす 活動休止中もSTARTO退所せず 2025年11月20日 18時15分 ロゴの「L」で誤解生んだコーヒーカップ、デザイン変更へ ローソン、在庫使い切る3か月後にリニューアル 2025年11月18日 13時30分 93歳男性が女子大学生の自転車にはねられ意識不明 坂を下った先のバス停付近「自転車通行可」の歩道 その通行ルールとは？ 2025年11月20日 11時33分 都立小児総合医療センターが「ウィッシュリスト」公開→「空っぽ」の声相次ぐ 実は一晩ですべて寄付...SNS安堵の声 2025年11月20日 19時13分 出会いのきっかけは「マッチングアプリ」が3年連続トップ 明治安田生命「いい夫婦の日」アンケート 2025年11月19日 23時55分