TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の第2話が10月19日（日）に放送された。競馬の世界を舞台に“人と馬の20年”を描く大作で、主演は妻夫木聡。共演には佐藤浩市、目黒蓮、松本若菜、沢村一樹、黒木瞳、小泉孝太郎ら豪華キャストが顔を揃える。原作は山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した作家・早見和真氏の同名小説。【動画】「ファイトよりイザーニャの方が勝つ確率が高いと思っています」…ザ・ロイヤルファミリー2