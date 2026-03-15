3月15日におこなわれたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本対ベネズエラ戦は、日本が敗退し、衝撃を与えた。今大会の裏側を各テレビ局が取り上げているが、日本テレビの特番には不満を持たれたようだ。発端となったのは、13日に放送された『深イイ話 WBC侍ジャパン因縁の日韓戦の裏側＆メジャー選手を支える妻に独占密着』（日本テレビ系）の2時間スペシャル。司会をフリーアナウンサーの羽鳥慎一、スペシャルコ