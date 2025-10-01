【ニューヨーク＝小林泰裕】米アマゾン・ドット・コムは９月３０日、生成ＡＩ（人工知能）機能を搭載したインターホン型端末「リング」や動画配信機器「ファイアーＴＶ」を米国などで発売すると発表した。

生成ＡＩが自宅を訪れた来客に対応したり、見たい動画の一場面を抜き出して再生したりできる。家庭での生成ＡＩの利用がいっそう身近になりそうだ。

「リング」と「ファイアーＴＶ」は、いずれも生成ＡＩ機能に対応した音声アシスタント「アレクサプラス」を搭載する。

「リング」では、来客に訪問の理由を尋ねたり、荷物を届けに来た配達員に荷物の置き場を指示したり、迷惑な訪問勧誘を追い返したりすることができる。高解像度の４Ｋカメラを搭載し、自宅の前をクマや鹿が通った場合に、スマートフォンに通知を送ることもできる。迷子の犬や猫を探す機能も利用できる。価格は５９・９９ドル（約８９００円）から。

「ファイアーＴＶ」では、リモコンについたマイクを通じて「さっきホームランを打った場面を流して」「ニューヨークを舞台にしたカーレースの映画を教えて」などとアレクサプラスに尋ねると、該当の場面や作品をアマゾンの「プライムビデオ」などから探して表示する。スティック型は３９・９９ドル、テレビ内蔵型は１５９・９９ドルから。

３０日にニューヨークで開催された新商品発表会では、新型のスマートスピーカー「エコー」なども発表された。

日本でもリングやファイアーＴＶ、エコーの新モデルが発売される。ただ、日本ではアレクサプラスは未対応で、生成ＡＩ機能を利用することはできない。アマゾンによれば、導入時期は未定だが、将来的には日本市場にも展開する方針だという。

生成ＡＩを搭載した端末の開発競争は、米国の大手ＩＴ企業を中心に激しさを増している。

アップルやグーグルはスマートフォンでの活用を進め、メタ（旧フェイスブック）は眼鏡型端末の新商品を次々に発表している。さらに、「チャットＧＰＴ」を手がけるオープンＡＩもスマホに代わる新しいＡＩ端末の開発に乗り出しており、エヌビディアも生成ＡＩを搭載したロボットの開発に取り組んでいる。