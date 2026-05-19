元放送作家で実業家の鈴木おさむ氏が、17日放送のTOKYO FM「鈴木おさむ×古市憲寿日曜夜に、こっそり」（日曜午後11時30分）に出演。“裏アカ”を持つ芸能人を「正直バカだと思う」と語った。ともにパーソナリティーを務める社会学者の古市憲寿氏とトーク。鈴木氏は「裏アカとかどう思う？俺ホント嫌いなんだけど、芸能人めっちゃ裏アカやるじゃん」と芸能人がSNSの裏アカウントで発信することに疑問を投げかけた。古市氏が「ま