2027年から「こどもNISA」が開始予定というのもあって、子どものマネー教育が注目されている昨今。元外資系投資銀行トレーダーで二児の母である著者は、15歳になった息子に投資デビューさせた。実際に自らのおこづかいを運用することで、彼はどんな学びを得たのか。※本稿は、経営者の池澤摩耶『子どもを人生ゲームの勝者にする最強マネー教育』（光文社）の一部を抜粋・編集したものです。株が5年で10倍以上！息子の初投資で学べ