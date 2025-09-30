Â¼¾å½¡Î´¤Ï¡Ö¤Ï¤ä¤¯¥á¥¸¥ã¡¼¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¡¡ÆÃÂçÃÆ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÊòÁ³¡ÖÂÇµåÂ®ÅÙ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡×
±¦ÍãÀÊ¾åÃÊ¤ËÆÍ¤»É¤µ¤ë°ìÈ¯¤ËÁûÁ³
¢£DeNA ¡¼ ¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê30Æü¡¦²£ÉÍ¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤¬30Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤ÎDeNAÀï¤Ç21¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£»ß¤Þ¤é¤ÌÂÇËÀ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂÇµåÂ®¤¹¤®¤ëw¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ï¶¹¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó1»à°ìÎÝ¡¢DeNA¤Î¼ÄÌÚ¤¬Åê¤¸¤¿2µåÌÜ¤ÎÄ¾µå¤ò±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Î¾åÃÊ¤Þ¤Ç±¿¤ó¤À¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë³Î¿®Êâ¤¤È¤Ê¤ë¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤Ç¡¢DeNA¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿±¦ÍãÀÊ¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¸Î¾ã¤Î±Æ¶Á¤Ç½ÐÃÙ¤ì¡¢1¹æ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏºÆ¾º³Ê¤·¤¿7·î29Æü¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢8·î¤Ï30Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç1»î¹ç3ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É12È¯¡£9·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆÄ´»Ò¤òÍî¤È¤··ç¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¤·¤¿27Æü¤Î¹ÅçÀï¤Çº£µ¨50»î¹ç¤ÇÁá¤¯¤â20¹æ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÄÌ»»250ËÜÎÝÂÇ¤Ë»Ä¤ê5ËÜ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£»Ä¤ê4»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇµÏ¿¤ò»Ä¤¹¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖDAZN¡×¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬21¹æ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡Ö¥Ç¥«¤¹¤®¤Æ°ú¤¯¡×¡ÖÂÇµå¤¬¤â¤¦´°Á´¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤ä¤ï¡×¡Öº£¤¹¤°¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤À¤í¡×¡Ö¤¨¤Ã¤°w¡×¡Ö¤â¤¦Ê¼´ï¤À¤í¤³¤ó¤Ê¤ó¡×¡ÖÈôµ÷Î¥¤ª¤«¤·¤¤¡×¡Ö¥Ç¥«¤¹¤®¤Æ°ú¤¯¡×¡ÖÂÇµåÂ®ÅÙ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡¢¤³¤ì¡×¡Ö¤Ï¤ä¤¯¥á¥¸¥ã¡¼¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ìw¡×¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¹Ô¤¯¿Í¤ÎÂÇµå¤À¤Ê¾Ð¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë