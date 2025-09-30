群馬県前橋市の小川晶市長（４２）のラブホテル密会騒動を巡って、同市に意外な観光スポットが誕生している。

事の発端は２４日の「ＮＥＷＳポストセブン」。小川氏が配偶者のいる同市幹部職員の男性と複数回に及ぶラブホ密会が報じられた。小川氏は「誤解を招く軽率な行動だったと深く反省しています」とラブホに行ったことは認めたものの、男女関係は否定。しかも続投の意思を示したことで、さらに波紋を呼んでいるのだ。

市議らは２９日に小川氏に意見・質問をまとめた書面を提出。それを受けて、１０月２日には時間無制限で小川氏が議員らの質問に説明する場が設けられることになった。

そんな中、小川氏が密会で最も多く利用したとされる、市内の老舗ラブホテルＡが犂儻地化瓩靴討い襪箸いΑ

ホテルＡは、同市の市街地から車で１５分ほどのところにある。同市で３０年ハンドルを握るタクシー運転手がこう話す。

「ホテルＡは地元では有名も有名ですよ。付近には住宅街が広がっていて、ホテルＡがあると知って行かなければたどりつけない。だからこそ長く地元の人たちの密会場所として利用されてきたんだ」

そんな名物ホテルの注目度が今回の報道を機に急上昇。特に、スクープが撮られた露天風呂付き２０３号室に問い合わせが相次いでいるという。

ホテルスタッフの話。

「報道があってから、２０３号室に泊まりたいという電話が何件も来ています。露天風呂付きですけど、特に人気の部屋というわけでもなかったので驚いていますね。集客効果があったと言ってもいいかもしれません」

その言葉の通り、盛況なのか。記者が４日間、昼夜を問わず計５回同室での休憩を試みたが、５回とも犧濕蔀罩瓩離薀鵐廚煌々と灯っていた。

しかも、若者のドライブコースにも組み込まれ始めたようだ。低層のホテルＡは、車で乗り付けると各部屋のドアの間で撮影することが可能。そのため、２０３号室の前で写真を撮影する若者が現れ、ちょっとした観光スポットとなっている。

前出のスタッフは「ここのホテルで男女の関係？ ないわけないと思いますよ〜。おかしな話ですよね。露天風呂入りながら打ち合わせでもしたんですかね？ 前橋の市長はバレたくなかったら前橋のホテル使っちゃダメだよねえ。最低でも埼玉とか行かないとさ」とあきれた様子。

１０月２日、小川市長の口からどんな発言が飛び出すのだろうか。