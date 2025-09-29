ローソンが過疎地への出店を強化している理由
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
作家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネル「竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル」で、ローソンが過疎地への出店を強化する戦略について取り上げ、その社会的意義とビジネスモデルとしての優秀さを解説した。
動画で竹田氏は、地方の人口減少や高齢化によりスーパーが撤退し、日常の買い物に困難を抱える「買い物弱者」が増加している問題に言及。こうした状況下でローソンが「過疎地に積極的に出していく」という、一般的なイメージとは逆の戦略を打ち出していることを紹介した。
竹田氏は、この取り組みが単なる慈善事業ではない点を強調。「これは何かボランティアで、もう赤字でもいいから出してあげようではなく、過疎地に出すことによって、買い物弱者にしっかりと買い物ができるチャンスを与えると同時に、コンビニも成立し、なんなら通常店舗よりも売上があがり」と、ビジネスとして成功している事例を挙げた。
その上で、「ボランティアで誰かが支えるっていうと、やっぱり限界があるんですけども」「ちゃんと経済的に成り立って、ここが重要なんですよね」と力説。持続可能な形で社会問題を解決するビジネスモデルの重要性を訴えた。
さらに竹田氏は、現代のコンビニが持つ多機能性にも触れ、公共料金の支払いや各種行政サービス、地域住民の交流拠点としての役割を指摘。「もう完全な社会インフラですからね」と断言し、単なる小売店を超えた存在価値があると語った。過疎地からの撤退が相次ぐニュースが多い中で、社会貢献と経済合理性を両立させるローソンの戦略を「素晴らしいこと」と称賛した。
