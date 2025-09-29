中国では「老子という人物は実在しなかった」説も…！？思想だけが生き続ける理由

中国人は何を考え、どう行動するのか？

講談社現代新書の新刊『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』では、日本を代表する中国ウォッチャーが鋭く答えています。

本記事では、〈孔子は「聖人君子」ではなく、「偏屈でプライドの高い哀れなナルシスト」だった！？…儒教創設者の実像〉に引き続き、老子の生涯や教えについて詳しくみていきます。

※本記事は、近藤大介『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

ナチュラルな道教

仏教や儒教に比べて、日本人にさほど馴染みがないのが道教だ。特に、最大のライバルである儒教が、日本と朝鮮半島で幅を利かせてきたこととは対照的だ。道教が後に、不老長寿を流布する神秘的な教えに変形してしまったことが原因かもしれない。

道教の基盤となっている経典は『老子』である。これは老子（紀元前571年〜紀元前470年ごろ）の説いた説話を、後年の人々がまとめたと思しきものだ。

老子がどのような人物であったかは、ごく簡単にではあるが、司馬遷が『史記』老子韓非列伝で記している。以下は『史記八』（水沢利忠著、明治書院、1990年）による。

老子は楚（現在の湖南省などを中心とした国）の苦県の出身で、姓は李、名は耳（あざ）、字（あざな）（親しい間柄で呼び合う通称）は聃（たん）。長年にわたって、周王朝の蔵書室の役人をしていた。

老子は周王朝に仕える中で、王朝が衰えていく様を目の当たりにしてきた。それで結局、周王朝を去って、国境の函谷関にやって来た。

その時、尹喜（いんき）という名の関令（関所の責任者）が言った。

「あなたは今や身を隠そうとしている。この最後の機会に、私のために書物を著してほしい」

そこで老子は、「道徳」の本意を記す上・下篇の五千余字を残して立ち去った。その後、老子がどのようにして身を終えたかはわからない――。

謎の多い老子の人生

老子についての記述には、稀代の歴史家である司馬遷も頭を悩ましたようで、こう告白している。

〈実は老子についてはわからないことが多く、百六十余歳であったとも二百余歳であったともいわれる〉

『史記』の記述の中で秀逸は、話を聞きにやってきた孔子に、老子が説教するシーンだ。

〈あなたは古来の礼について話題にしようとしているが、記し伝えられている礼はすべて、その実践者が死んで骨も朽ちてしまい、ただその言葉だけが残っている中味のないものである。（中略）あなたは自分が持っている、人よりすぐれようとする気構えと、多くの仕事をしたいという欲望と、格好をつけ威厳を保とうとすることと、積極的なやる気とを、みんな捨てなさい。これらはどれも、あなたの一身にとって何の足しにもならないのだ。私があなたに言ってあげることは、ただこれだけだ〉

孔子は老子を、「龍のような人だ」と感じたという。孔子が「努力の人」なら、老子は「脱力の人」と言える。

中国の研究者の中には、「老子という人物は実在しなかった」と主張する人もいる。「戦国時代末期から漢代初期に道家の人々が描き出した理想像」だというのだ。

それでも『老子 荘子』（阿部吉雄ほか著、明治書院、1966年）の解説には、次のように記されていて、同感できる。

〈成立過程が、極めて作為に満ちたものであったにせよ、それはこの書の内容・真価をいささかも損うものではないということである。春秋・戦国という長い苦難の歴史の中で鍛え磨かれた中国民族の叡智が結晶してこの書となったのである。その一句・一語は、そのまま現在に生きる我々の心の糧となるものであろう〉

釈迦と老子

日本の学校教科書には、「老子＝無為自然」などと短絡的に書いてある。これではイメージもわかない。

これは私の想像だが、古代中国の賢人たちは、中国大陸を貫く大自然が、どのような原理で動いているのかを観察した。大自然とは、山、河、海、植物、動物、太陽、月、星々、雨、風……。

そして大自然には、それらを貫く一定の摂理があることを見いだし、それを「道（ダオ）」と呼んだ。そのうえで、人間という存在も、中国大陸の大自然の一部なのだから、「道」に従って生きるのがナチュラルで合理的だし、またそうあるべきだと考えたのだ。

これは、インドで老子とほぼ同時期に生きた釈迦が開いた元祖・仏教の教えと似ている。『ブッダのことば』（スッタニパータ著、中村元訳、岩波文庫、1984年）を読むと、釈迦は蛇や犀、牛、無花果、筍など、自然界の営みにたとえて人間のあるべき行動を説いている。

やはりインド発祥で、人間が動植物の動きをまねたりするヨガの発想も、これに近いものがある。『ヨーガの哲学』（立川武蔵著、講談社学術文庫、2013年）にはこんな記述がある。

〈仏陀が悟りをえたのも一種のヨーガによってである。彼はインドでもっとも古いヨーガ行者の一人なのだ〉

老子の至言

話を『老子』に戻して、前項の『論語』と同様、『老子』の中から個人的に好きな記述を、以下に記そう。

「道の道とす可きは常道に非ず。名の名とす可きは常名に非ず。名無し、天地の始には。名有れ、万物の母にこそ」

『老子』の冒頭を飾る有名な言葉である。これは、孔子が説く儒教に対する強烈な批判とも受け取れる。「仁だとか義だとか、そんなものは恒常不変の道なんかではない。世の人が一般に正しい名だと考えているものは、恒久不変の名称ではない。そもそもこの天地が開ける以前には名がなかった。万物の母である天地が開けて初めて天地という名が起こったのだ」。ほかにも「大道が廃れたから仁義が有る」「仁義を絶てば民の孝行心も戻ってくる」などと説いている。

「万物作りて辞せず。生じて有せず。為して恃まず」

「道は万物を作りながら一言も語らない。また生じたものを己の所有としない。同様に聖人というのも、大きなことを成し遂げながら、それに固執しないものだ」という意味。

その直前には、「人は善だとか美だとか言うが、そんなものは相対的な価値観にすぎない。難易、長短、高下、前後などはすべて相対的な概念だ」と説いている。

「天地不仁、万物を以て芻狗と為す」

「天地に仁などない（自然界はもっと冷酷だ）。万物なんて、祭祀に用いる藁の犬人形のようなもので、祭祀の時はもてはやして使うけれども、終わったら棄ててしまう」

人生のはかなさを説くと同時に、やはり儒教への批判を込めている。

「天は長く地は久し。天地の能く長く且つ久しき所以の者は、その自ら生きんとせざるを以てなり。故に能く長久なり」

「天地は長久だが、それはみずから生きようという意識がないからで、それゆえに長久でいられるのだ」。自然体の重要さを説いたくだりだ。

「上善は水の若し。水善く万物を利して争はず」

「最上の善は水のようなものだ。水は万物に利益を与えていながら、どんな形（器など）にも適応する」。ここから取った「上善如水」という名前の新潟産の日本酒もある。

「有の以て利を為すは、無の以て用を為せばなり」

「存在するものが利をなすのは、存在しない隠れたものが支えるからだ」。夫婦間の内助の功や、余白を活かす水墨画などにも通じる道理だ。

「吾身を無とするに及びては、吾何の患か有らん」

「自分の身を無にしたなら、気を患わすこともなくなる」。日本の断捨離の考え方に通じる。

「窪なれば則ち盈ち、弊なれば則ち新なり」

「窪地ができたら（それは悪いことではなく）そこに水が満ちるということ。ものが朽ちてくれば（それは悪いことではなく）新しいものに生まれ変わるということ」。ピンチをチャンスと捉える発想だ。

「跂つ者は立たず、跨ぐ者は行かず」

「爪先立って背伸びしていると長く立っていられないし、跨ぐように大股で歩くと長く進んでいけない」。いまの世ならドナルド・トランプ米大統領のような人を指す？

「大器は晩成し、大音は声希く、大象は形無し」

「大器晩成」の語源である。続く言葉は、「宇宙の大音は聞こえてこないし、大きな物というのも見えてこない」。『老子』はじつにスケールが大きい。

「道一を生じ、一二を生じ、二三を生じ、三が万物を生ず」

「一」は「元の気（元気）」、「二」は「陰陽」、「三」は陰陽が反応した「冲気（わき起こる気）」を指す。「冲気を以て和を為す」と続く。

「小を見るを明と曰ひ、柔を守るを強と曰ふ」

「細部に目が行き届く人を明智と言い、柔和な態度を守り続ける人を強者と言う」。重みのある一句で、日本人の感性とも合う。

「徳を含むことの厚きものは、赤子に比す」

赤ちゃんのような無心さの重要性を説く。「物が壮んになれば則ち老いる」と続く。こちらは「絶頂期は没落の始まり」の意。

「大国を治むるは小鮮を烹るが若くす」

「小鮮」とは小魚。世の中に大変動を起こしてはならないという戒めだ。こちらもトランプ大統領に聞かせてやりたい一句。

「天下の難事は、必ず易きより作り、天下の大事は、必ず細より作る」

この教えも現代に通じる。ダムは「蟻の一穴」から崩れる、前兆に注意せよという戒め。

「千里の行も、足下より始まる」

「千里の道も一歩から」の語源で、小さな積み重ねの重要さを説く。

「天網恢恢、䟽（そ）にして失はず」

こちらも「天網恢恢、疎にして漏らさず」の語源。「天の網は広大で粗いが、それで何かを失うことはない」。

「堅強なる者は死の徒、柔弱なる者は生の徒なり」

「嬰児は柔らかいが死体は固い」から続く。「弱くて柔らかい者が剛毅な者よりも生き延びる」というのは『老子』の一貫した教えで、それは地球上の生物の進化の歴史を見ても正しい。

＊

さらに〈10年で、半数の大富豪が「消えた」中国の現実…日本とは比較にならない、中国の「ハイリスク社会」〉では、中国の「ハイリスク社会」について詳しくみていきます。

【つづきを読む】10年で、半数の大富豪が「消えた」中国の現実…日本とは比較にならない、中国の「ハイリスク社会」