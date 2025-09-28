ダイソーで100円なのに結構使える！プロに頼る前に試してみて！毎日使うアレのお手入れグッズ

毎日使う包丁って、どうして切れ味が悪くなってきますよね。わざわざ研ぎに出すのは時間がかかるし、プロに頼むとコストもかさむ…そんな時に使ってみてほしいアイテムがダイソーにあります！手軽にお家で使える研ぎ器で、可愛らしいデザインもGOOD。実際に使ってみたので、この機会に要チェックです♪

商品情報

商品名：包丁研ぎ 吸盤タイプ シロクマ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：W57×H52×D36mm

販売ショップ：ダイソー

包丁の切れ味が悪い…プロに頼む前にこれ使って！

毎日使う包丁。お気に入りのものでも、使い込むとだんだんと切れ味が悪くなってきますよね。プロに包丁を研いでもらうとコストがかかるし、泣く泣く買い替えることも…そんな時に使ってみてほしいアイテムがダイソーにあります！

今回ご紹介するのは、その名も『包丁研ぎ 吸盤タイプ シロクマ』。手のひらサイズの可愛らしいグッズですが、実はこれ、包丁研ぎ器なんです。

シロクマのお顔がカバーになっており、指を引っ掛けて外すと研ぎ器が出てきます。ステンレス・鋼包丁用（両刃）のセラミック砥石が採用されているそうです。

早速使っていきましょう！

自宅で簡単に使える！ダイソーの『包丁研ぎ 吸盤タイプ シロクマ』

まずは、研ぎ器を安定した台の上に置き、吸盤が密着するように強く押し付けて固定します。次に、砥石の隙間に包丁の刃を垂直に入れ、軽く手前に引きます。これを5〜10回を目安に繰り返します。

包丁を研いでいくと、刃先に削りカスの「かえり」が出てきました。簡単な作業ですが、しっかり研げている印象です。

フルーツの皮をむいてみました。研いでいる最中に刃がぶれてしまったのか、刃先の切れ味は鈍いまま…しかし、刃の中心あたりの切れ味が復活していて、スムーズにカットできました！

また、研ぎ器には吸盤が付いているので、使わない時は冷蔵庫などに貼り付けておけます。収納場所を取らず、使いたい時サッと出せるのが嬉しいですね。

今回はダイソーの『包丁研ぎ 吸盤タイプ シロクマ』をご紹介しました。

劇的な変化はありませんが、包丁の切れ味を少しでも改善したい時におすすめです。お家で簡単に研げるので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。