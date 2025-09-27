Æ¤ÏÀ²ñ¤ÇÄÁ²óÅú¤òÏ¢È¯¡¡¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Î·üÇ°ºàÎÁ¤Ï¡©¡¡ÎôÀª¤Î¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Ë¸½¤ì¤¿¡ÈÍÌ¾¿Í¡É±þ±çÃÄ¤È¤Ï
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç°µÅÝÅª¤ÊµÄ°÷É¼¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Í¥°Ì¤ËÀï¤¤¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Î¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¡Ê44¡Ë¤À¡£·üÇ°ºàÎÁ¤Ç¤¢¤ëÆ¤ÏÀ²ñ¤Î¼º¸À¤Ë¤â¡ÈÂÐºö¡É¤¬¹Ö¤¸¤é¤ì¡¢Áá¤¯¤â¡Ö¾®Àô¿·ÁíºÛÃÂÀ¸¡×¤¬¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ëÃæ¡¢ÅÞÆâ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¿Í»ö¡×¡ÖÏ¢Î©¡×¡ÖÁíÁªµó¡×¤ò½ä¤Ã¤Æ·ö¡Ê¤«¤Þ¤Ó¤¹¡Ë¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®Àô»á¤ÎÀª¤¤¤ÈÎ¢Ê¢¤ËÁ°²ó¤Û¤É¤ÎÀª¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê¡Ê64¡Ë¤À¡£
¡Ö¿äÁ¦¿Í¤Î20Ì¾¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á°²ó¤Ï1²óÌÜ¤«¤éËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¡Ê85¡Ë¤¬¹â»Ô»á¤Î»Ù±ç¤Ë²ó¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¡¢µÄ°÷É¼¤Ç72É¼¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÞ°÷É¼¤È¹ç¤ï¤»¤Æ1²óÌÜ¤Ï¼ó°Ì¤ËÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¡¢º£²ó¡¢ËãÀ¸»á¤Î»Ù±ç¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÀ¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡ËãÀ¸ÇÉ»öÌ³¶ÉÄ¹¤Î°æ¾å¿®¼£½°µÄ±¡µÄ°÷¡Ê55¡Ë¤â¡¢Á°²ó¡¢²ÏÌîÂÀÏºÁ°¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¡Ê62¡Ë¤Î»Ù»ý¤Ë²ó¤Ã¤¿½½¿ôÌ¾¤Î¤Û¤«¤ÎËãÀ¸ÇÉµÄ°÷¤È¶¦¤Ë¾®Àô¿Ø±Ä¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËãÀ¸²ñÄ¹¤«¤é¤Ï¡È³Æ¼«¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê±þ±ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡É¤È¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤ÈÅö¤Î°æ¾å»á¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Öº£²ó¤Ï1²óÌÜ¤ÎÅêÉ¼¤ÇËãÀ¸²ñÄ¹¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ÃÊ³¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âËãÀ¸¤µ¤ó¤«¤é¡È¹â»Ô¤µ¤ó¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡É¤È¤Î»Ø¼¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢ËãÀ¸ÇÉ¤ÎµÄ°÷¤Ï¡¢º£¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Ø±Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡Öº£¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥ß¥½¤Ç¡¢ËãÀ¸ÇÉ¤Ï·èÁªÅêÉ¼¤Ç¾®Àô»á¤Î»Ù»ý¤Ë²ó¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËãÀ¸¤µ¤ó¤Ï¾®Àô¤µ¤ó¤¬²ÐÃæ¤Î·ª¤ò½¦¤¤¡¢Å¥¤ò¤«¤Ö¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡È¾®Àô¤ÏÀ®Ä¹¤·¤¿¡¢¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¾®Àô»á¤ÏºòÇ¯Íè¡¢ÅÞÀ¯¼£²þ³×ËÜÉô»öÌ³¶ÉÄ¹¤È¤·¤Æ´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶Ø»ß¤è¤ê¤â¸ø³«¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ÆÌîÅÞ¤Î¹¶Àª¤ÎÌðÌÌ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ËãÀ¸»á¤Ï¤½¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
»×¤ï¤Ì¡È±þ±çÃÄ¡É
¡¡Á°½Ð¤Î¥Ç¥¹¥¯¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¿ûµÁ°ÎÉûÁíºÛ¡Ê76¡Ë¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤ÏËãÀ¸»á¤ä´ßÅÄÊ¸ÍºÁ°¼óÁê¡Ê68¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤Û¤«¤Î½ÅÄÃ¤â¾®Àô»á»Ù»ý¤Ë²ó¤ê¡¢ËãÀ¸ÇÉ¤äµì´ßÅÄÇÉ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ËãÀ¸ÇÉ¤«¤é3Ì¾¤Î¿äÁ¦¿Í¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ëÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡Ê69¡Ë¤â¤½¤ÎÆ°¤¤ËÆ±Ä´¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤ËµìÆó³¬ÇÉ¤Î°ìÉô¤ä¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê¡Ê50¡Ë¤Î¼þÊÕ¤â¡È·èÁª¤Ç¤Ï¾®Àô»á¡É¤Ç°ìÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î®¤ì¤Ï´°Á´¤Ë¾®Àô»á¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÊý¡¢ÎôÀª¤ÎÀï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â»Ô»á¤Ë¤â»×¤ï¤Ì¡È±þ±çÃÄ¡É¤¬¸½¤ì¤¿¡£Àè¤Î»²±¡Áª¤ËÌµ½êÂ°¤Ç½ÐÇÏ¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÀ¤ÎÉ¸øÂ§»á¡Ê69¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤Î»Ù±ç¤Î¤¢¤êÊý¤äºòÇ¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÉü¶½¤Ê¤É¤Ë´Ø¤·¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¤Ï¡¢À¤ÎÉ»áËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¶áÎÙ¹ñ¤È¤ÎÌäÂê¤ä¿©ÎÁ¤Î¼«µëÎ¨¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¤´¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½ÐÇÏÉ½ÌÀ²ñ¸«¤Ç¤â¡¢Ìò¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤¸¤ã¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤ªÏÃ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤¦É¾²Á¤¹¤ë°ìÊý¡¢
¡ÖÀÇ¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤â¤¦°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤â¸ì¤ë¡£
¡Ö½ÐÍè¥ì¡¼¥¹¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤â·ù¤À¤«¤é¡Ä¡Ä¡×
¡¡Àè¤Î¥Ç¥¹¥¯¤¬ÊäÂ¤¹¤ë¡£
¡Ö¹â»Ô»á¤ÏËãÀ¸»á¤Î»Ù±ç¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎËãÀ¸»á¤ÏºâÀ¯·òÁ´²½¿ä¿Ê¤Î´ú¿¶¤êÌò¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹â»Ô»á¤Ï19Æü¤Î½ÐÇÏÉ½ÌÀ²ñ¸«¤Ç¤Ï¼«Àâ¤Ç¤¢¤ë¡È¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇÎ¨¥¼¥í¡É¤òÉõ°õ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤½¤ÎÆü¡¢Èà½÷¤Ïµ¼Ô¤«¤é¡È¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤¹¤ë¤«¡É¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¡¢ÌÀ¸À¤òÈò¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¤«¤¯¡È¶ËÃ¼¤Ê±¦´ó¤ê¡É¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ë¼«¿È¤ò²º·òÊÝ¼é¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¡¢»Ù»ý¤Î³ÈÂç¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö»Ê²ñ¤Î²«ÀîÅÄ¿Î»Ö½°µÄ±¡µÄ°÷¡Ê54¡Ë¤¬µ¼Ô¤ò¡È´é¤¬Ç»¤¤Êý¡É¡ÈµÕ¤Ë´é¤¬Çò¤¤¡¢Ç»¤¯¤Ê¤¤Êý¡É¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ»ØÌ¾¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¡È¤Þ¤º¤¤¡É¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹â»Ô»á¤¬Â¨ºÂ¤Ë¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡²«ÀîÅÄ»á¤ËÈ¯¸À¤Î¿¿°Õ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤óÈÖµ¼Ô¤ÇÅØÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯Â¿¤¯¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤ÇÈÖµ¼Ô¤ò¡Ë¤¢¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤¿·ë²Ì¤¬¡Ä¡Ä¡£½ÐÍè¥ì¡¼¥¹¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤â·ù¤À¤«¤é¡¢¡ÊÈÖµ¼Ô¤Î¡ËÌ¾Á°¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¡×
ÄÁ²óÅú¤òÏ¢È¯
¡¡¤«¤¯¤·¤Æ¹â»Ô»á¤Ï¹ð¼¨Á°¤«¤é¿ÈÆâ¤Î¼ººö¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¾®Àô»á¤Ë¤â·üÇ°ºàÎÁ¤Ï¤¢¤ë¡£
¡ÖÁ°²ó¡¢¾®Àô»á¤ÏÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç¡È¥«¥Ê¥À¤ÎG7¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¿®¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡É¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¡È»ä¤Ïº£¡¢43ºÐ¤Ç¤¹¡£ÁíÍý½¢Ç¤Æ±¤¤Ç¯¤Î¥È¥ë¥É¡¼¼óÁê¤È¶¦¤Ë¡¢G7¤ÎÏ¢·¸¤¬¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡É¤Ê¤ÉÄÁ²óÅú¤òÏ¢È¯¡£¼ºÂ®¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡¾®Àô»á¤â¼«¿È¤ÎÆ¤ÏÀÇ½ÎÏ¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢
¡ÖÁªµóÀï¤ÎºÇ½ªÈ×¤Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç³«¤«¤ì¤ëASEANÇÀÎÓÂç¿Ã²ñ¹ç¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Æ¤ÏÀ²ñ¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤ò¶ËÎÏÈò¤±¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Æ¤ÏÀ²ñ¤Ê¤É¤òÌµÆñ¤ËÀÚ¤êÈ´¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö¾®Àô¿·ÁíºÛ¡×¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤½¤ì¤ò¸«±Û¤·¤Æ¡¢Áá¤¯¤â¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¿Í»ö¡×¡ÖÏ¢Î©¡×¡ÖÁíÁªµó¡×¤ÎÏÃÂê¤Ç»ý¤ÁÀÚ¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
°Ý¿·¤ÏÏ¢Î©¤ËÁ°¤Î¤á¤ê
¡¡Á°½Ð¤Î¥Ç¥¹¥¯¤ÎÏÃ¡£
¡Ö²ÃÆ£¾¡¿®ºâÌ³Áê¡Ê69¡Ë¤Ï²¿¤Î¸«ÊÖ¤ê¤â¤Ê¤¯ÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤Ï¼õ¤±¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£´´»öÄ¹¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ç¤¹¡£ã·Æ£·òÁ°·Ð»ºÁê¡Ê66¡Ë¤Ï´±Ë¼Ä¹´±¡¢ÌÚ¸¶À¿ÆóÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¡Ê55¡Ë¤âÅÞ»°ÌòÆþ¤ê¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤«¤Í¤ÆÌÐÌÚ»á¤ÏºâÌ³Áê¥Ý¥¹¥È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Â³¤±¤Æ¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¾®Àô»á¤Ï¡ÈÅÞÆâÍ»ÏÂ¡É¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¡£¤Û¤«¤Î¸õÊä¼Ô¤âÍ×¿¦¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬Ç»¸ü¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¹â»Ô»á¤Î°·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Èà½÷¤ÏºòÇ¯¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡Ê68¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È´´»öÄ¹°Ê³°¤Ï¼õ¤±¤Ê¤¤¡É¤ÈÆÍ¤Ã¤Ñ¤Í¤¿¡£Æ±ÍÍ¤Ë¶¯¹Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼è¤ë¤Ê¤é¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢Æ±ÍÍ¡¢¥¹¥¿¡¼¥È»þÅÀ¤«¤éÅÞÆâ¤ËµµÎö¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¿Í»ö¤¬ºÇ½é¤Î¾ãÊÉ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤¬¡¢
¡Ö¾®Àô»á¤Ï¼óÁê½¢Ç¤¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¤É¤¦ÂÇ³«¤¹¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÊÉ¤Ë¤â¤Ö¤Á¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¸ø²áÈ¾¿ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ²ò»¶¤ÎÂç¾¡Éé¤Ë½Ð¤ë¤«¡¢Ï¢Î©¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÏÏ¢Î©¤ËÁ°¤Î¤á¤ê¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÇÏ¾ì¿¹¬Á°ÂåÉ½¡Ê60¡Ë¤Ï¼þ°Ï¤Ë¡ÈÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤ëº¢¤Ë¤ÏÍ¿ÅÞ¤À¤í¤¦¡É¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ý¿·¤ÏÏ¢Î©¤Î¸«ÊÖ¤ê¤Ë¡ÈÂçºåÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡É¤Î¿ä¿Ê¤ÈÇÏ¾ì»á¤é¤ËÂÐ¤·¤ÆÃÏÊýºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¤Ê¤É¤Î¥Ý¥¹¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦Í×µá¤¹¤ëÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
Ç¯Æâ²ò»¶¤Î²ÄÇ½À¤â
¡¡¾®Àô»á¤Ï21Æü¡¢Áá´ü²ò»¶¤Î²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¼óÁê¤Ë½¢¤±¤Ð¡¢»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¤¤¦¤Á¤Ë²ò»¶¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Í¶ÏÇ¤Ë¤«¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤Ï¡È¾®Àô¿·¼óÁêÃÂÀ¸¡É¤òÁ°Äó¤Ë¡¢²ò»¶ÁíÁªµóÆÃÈÖ¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö²ò»¶¤ÏÁá¤¯¤Æ¤â½©¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤ÇÊäÀµÍ½»»¤ä¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¸å¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ë¡°ÆÀ®Î©¸å¤Î»Ù»ýÎ¨¤ä¾ðÀª¤ò¸«¶Ë¤á¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Áá¤±¤ì¤Ð11·î¡¢Ç¯Æâ²ò»¶¤Î²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¾®Àô¿Ø±Ä¤ÎÃæ¿õ¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸µ¼«Ì±ÅÞËÜÉô»öÌ³¶ÉÄ¹¤ÇÁªµó¡¦À¯¼£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Îµ×ÊÆ¹¸»á¤Ï¼ê¸·¤·¤¤¡£
¡ÖÎ¢ÉÕ¤±¤Î¤Ê¤¤´üÂÔ¡¢¾å¤ÃÌÌ¤Î¿Íµ¤¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ËÉ¼¤òÅê¤¸¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£²¾¤Ë¾®Àô»á¤¬²¿¤ÎÀ®²Ì¤â¾å¤²¤º¡¢²ò»¶¤Ç¤â¤·¤è¤¦¤â¤Î¤Ê¤é¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ä»²À¯ÅÞ¤ËÉ¼¤òÂç¤¤¯Ã¥¤ï¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡Éã¿Æ¤Î½ã°ìÏº¸µ¼óÁê¡Ê83¡Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡Ö¡Ê¿Ê¼¡Ïº»á¤ÎÁíºÛÁª½ÐÇÏ¤Ï¡Ë50ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤é¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ºËÁê¤Î°Ø»Ò¤ËºÂ¤ë¤³¤È¤Î¸ÉÆÈ¤È½Å°µ¤Ë¡¢44ºÐ¤Î¾®Àô»á¤Ï²Ì¤¿¤·¤ÆÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
