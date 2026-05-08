高市早苗首相は4月30日、ナフサ由来の化学製品について半年以上としてきた供給見通しを“年越し”へと引き上げた。 中東以外、アメリカ、アルジェリア、ペルーなどの国からナフサを輸入し緊迫前の3倍に拡大する見通しだ。備蓄原油を用いた国内精製も継続し、ポリエチレンなどの中間段階の化学製品の在庫を1.8カ月分活用する。輸入と国内精製を組み合わせ、年越しという見通しだ。 入着面では、4月にアメリカ産のナフサの