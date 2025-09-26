アクティブタイプのDisplayPort-DVI変換アダプタ
サンワサプライ株式会社は、DisplayPortをDVIコネクタに変換するアダプタ「AD-DPDVA02」と、Mini DisplayPortをDVIポートに変換するアダプタ「AD-MDPDVA02」を発売した。ノイズを防ぎ、安定した映像信号を提供する。また、ケーブル長が20cmとなり、旧製品より取り回しがしやすくなった。
■アクティブタイプの変換アダプタ
シングルモード（Dual-Mode非対応）のDisplayPort出力でも、DVI信号に変換できるアクティブアダプタ。
■持ち運びしやすい小型タイプ
手のひらに収まるコンパクトサイズで持ち運びにも便利だ。
■最大1920×1200解像度に対応
最大1920×1200解像度で映像出力できる。
【主な対応解像度】1920×1200、1920×1080、1600×1200
■配線しやすいケーブル一体型
他のインターフェースと干渉せずに接続できるケーブル一体型。取り回しやすい20cmのショートケーブル仕様だ。
■ノイズ干渉を防ぐ3重シールド
ケーブル部は「アルミシールド（ツイストペアケーブル）→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重シールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぐ。
■金メッキピンを採用
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用している。
■DisplayPort-DVI変換アダプタ「AD-DPDVA02」
■DisplayPort-DVI変換アダプタ「AD-DPDVA02」
