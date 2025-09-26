この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【スゴすぎる！】AIやビジネス、クリエイティブ用途に！ Ryzen AI Max+ 395が脅威の性能。「MINISFORUM MS-S1 MAX」をレビューします――IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネルでMINISFORUMの最新ミニワークステーション『MS-S1 MAX』を徹底レビュー。圧倒的なハードウェア性能と実用性について語り、その熱い見解が注目を集めている。



動画内で戸田氏は「10ギガのLANが2個ありますよ。とんでもないっすね」と冒頭から驚きを隠さず、Ryzen AI Max+ 395を搭載した同機の“過去最高のベンチマークスコア”と、AI・ビジネス用途だけでなく動画編集やゲームにも最適な多用途マシンぶりを強調。「パフォーマンスモードでマルチコア36,000、3000じゃないっすよ。36,000」と、ハイエンドデスクトップも凌駕する驚異的な数字を紹介した。



続いて同氏は本体の見た目や端子の豊富さ・内部構造にも細かく言及。「USB4を前面・背面で合計4口、10GB LANが2本、電源も直差しできてACアダプターなし、全部がとんでもない」と熱弁。さらに「もう僕はメインマシンこれにします。僕の持ってるデスクトップ2万超えで快適だと思ってたんですが、全くかないません。すごい性能です」と、従来機からの“乗り換え宣言”まで飛び出した。



ベンチマーク結果だけでなく、ノイズや冷却性能についても「パフォーマンスモードでベンチマーク中でもCPU温度は60度ほど、“クーリングに相当気を使ってる”」「ファン音も44～45dB、“この性能を考えたら十分静か”」と高評価。マイクのノイズキャンセル機能やSSD増設可否など、実用的な部分まで細かく検証した。



「この性能だからこそ10GBのLAN2本積んでるっていうのが、僕は最強だと思う」「構成考えたら妥当な34万円」と追加コメントしつつ、万人向けではない点・拡張性の限界なども冷静に指摘し、最終点数は「88点」に。



動画の締めくくりとして、「僕は次、メインマシンこれにいたします。僕の用途にはもうバッチリ合ってますね」「今年の上位に入りますよね。感動しました」と総括した。