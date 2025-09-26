3年連続のMVPは決定的だ。

【もっと読む】ドジャース佐々木朗希にリリーバーとしての“重大欠陥”…大谷とは真逆の「自己チューぶり」が焦点に

投手復帰を果たした今季は投打に大活躍、ドジャースの4年連続地区優勝に大きく貢献した大谷翔平（31）。ここまで打率.281、53本塁打、99打点。54本塁打、130打点で2冠を達成、打率.310をマークした昨季と比べて打撃の数字は落ちている。打撃タイトルは無冠に終わる可能性もあるが、チームへの貢献度を示す数値は昨季を上回るものが少なくないのだ（数字は日本時間25日現在）。

【得点】 143得点は両リーグで断然のトップ。打点に加えて、昨季59盗塁から19盗塁と大きく数字を落とす中で得点数が増加しているのは、53本塁打を放って53得点を稼ぎ、後続打者が打って本塁に生還していることだけが理由ではない。

「ナ・リーグの記録の158得点には及ばないまでも、155試合で143得点はほぼ毎試合、安打や四球、相手の失策などで出塁し、本塁を踏んでいるということ。大谷の場合は『時速30キロ以上』を誇る快足、走塁技術、前の塁を狙う意欲の高さも、得点数増加に大きく寄与しています」（米特派員）

【出塁率】 出塁率も昨季の.390を上回る.392をマーク（リーグ2位）。打率は.310から.281と大幅に下げているものの、25日のダイヤモンドバックス戦では28試合連続出塁を果たすなど、塁上を賑わせている。

【四球数&長打率】 四球数は昨季の81から108（リーグ2位）と大幅に増えた。

「三振数が昨季の161から183に増加した一方、四球率はキャリアハイに近い15.1％。長打率は.617と高い数字をキープしている。長打を狙いつつ、昨季以上に打つべき球を選別、ストライク、ボールの見極めに磨きがかかっている印象です」（同）

打者・大谷は初球から積極的に振るタイプ。特に得点圏でその傾向が顕著になり、ロバーツ監督から「好機で積極的になりすぎている」と、クギを刺されたこともあった。

タイトルとは無縁の数字が伸びている

【P/PA】 しかし、1打席当たりの相手投手の球数を示すP/PAを見ると、昨季の3.882から3.938に増加。初球スイング率は39.6％から33.5％に減り、今季は相手投手により多くの球数を投げさせていることが分かる。

とはいえ、得点や四球数はもちろん、メジャーでは出塁率も打撃タイトルの対象外。昨季は打者に専念したことで個人成績が求められた面もあっただろうが、タイトルとは無縁の数字が伸びているということはそれだけ、勝利への貢献を意識した結果と言えるのではないか。

【WAR】 実際、MVPの選考で重視されるWAR（勝利への貢献度を示す総合指標）は守備に就かないDHながら野手として7.2でリーグトップ。投手の1.9と合わせた9.1は昨季の9.0を上回り、2位のペルドモ（ダイヤモンドバックス）の6.9を大きく引き離している。

データサイトの「ファングラフス」が集計しているWPA（チームの勝率の増減）もしかりだ。

大谷は打者6.03、投手0.79の計6.82。昨季の7.31には届かないが、2位のソト（メッツ）の5.26に大差をつけている。

【WPA】「WPAはイニングやアウトカウント、得点差、走者の状況の結果に応じて、ポイントが増減します。たとえば3点ビハインドの九回裏2死満塁で起死回生のサヨナラ本塁打を打てば、最も大きなポイントを得られる仕組みになっている。大谷は得点圏打率こそ.242ながら、球団タイ記録の12本の先頭打者本塁打を放つなど、先制、同点、逆転といった殊勲打が多いのです」（データアナリスト）

仮に打撃タイトルは無冠に終わっても、選手としての価値は昨季よりも高いといえそうだ。

◇ ◇ ◇

ところでドジャースといえば、壊滅的な救援陣の穴埋め役として佐々木朗希に白羽の矢を立てた。だが、性格に難があることで知られる佐々木だ。リリーバーとして決して無視できない「致命的欠陥」があるという。いったいどういうことか。ロッテ時代にも波紋を広げたその「自己チューぶり」とは。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。