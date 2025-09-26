中国のSNS・小紅書（RED）で、日本のラーメン店の外国語の注意書きが紹介され、ネットユーザーの爆笑を誘っている。

投稿者は22日、福岡県のラーメン店の店先に掲示された来店客への注意書きの写真をアップ。そこには日本語で「全員お揃いの上、お先に食券をご購入するようご協力お願いします」と書かれている。ところが、下に書かれている中国語は「お先に食券を購入し、全員の服装を一致させるよう、ご協力をお願いします」という意味になっている。



投稿者は「ラーメンを食べるのに服装を一致させないといけないって、コスプレしろってこと？この翻訳、面白すぎる」とツッコミを入れた。どうやら「お揃い」が機械翻訳で「同じ服装」という意味の「お揃い」と誤って解釈されたようだ。なお、英語でも“everyone is dressed the same（全員同じ服装で）”と書かれている。

中国のネットユーザーからは「笑い死ぬ（笑）」「これすごい翻訳だな」「なぜ服装の方のお揃い（笑泣）」「服装のお揃いは厳しすぎ（笑）」「グーグル翻訳に違いない」「機械翻訳だね。正しい意味は『みんな揃って』だよ」「これ日本人は気付かないの？（中国語で）『服装』って出てきたら明らかにおかしいでしょ」といったコメントが寄せられている。（翻訳・編集/北田）