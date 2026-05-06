2026年5月3日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、「電気自動車（EV）の世界販売台数にブレーキがかかった」として、市場の現状を分析する記事を掲載した。記事は初めに、「コンサルティング会社PwCが43の重要市場を分析したデータによると、今年第1四半期（1〜3月）のEVの世界販売台数は前年同期比で約1％減、約270万台減少した。25年は3割近い増加を実現したにもかかわらず、このような減少傾向を見せるのは非常