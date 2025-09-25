【ポケモン×Lovisia】人気ハンドクリームがリニューアル☆14種のポケモンが新たに加わり全30種！
累計出荷数420万個突破のLovisiaコスメシリーズ、大人気アイテム「ポケモンハンドクリーム」全30種類が待望のリニューアル！ ハンドクリーム初となる14種のポケモンが仲間入りする。
☆デザインも新たにボリュームアップしたハンドクリームをチェック！（写真17点）＞＞＞
Lovisiaの人気ポケモンシリーズより、全30種類の「ハンドクリーム」が一新！ Lovisiaシリーズの中でも最多ラインアップを誇る全30種類のハンドクリームのデザイン、ポケモンがリニューアルされる。
本アイテムはアルガンオイル（※1）、シアバター（※2） 、セラミド（※3） 、ワセリンの4種の保湿成分を配合し、さらっとした使用感。さわやかなシャボンの香りで季節を問わず使用できる、相棒のようなハンドクリームだ。
リニューアルされる『Lovisia ポケモンハンドクリーム』（全30種）では、黒を活かしたロゴデザインや、ポケモンのタイプをイメージした背景カラーの採用といったこだわりポイントはそのままに、新しいポーズやLovisiaシリーズ新登場のポケモンを採用。
ゼニガメ、シャワーズ、サンダース、ブースター、ヒトモシ、ケロマツ、ニャスパー、モクロー、ニャオハ、ホゲータ、クワッス、パモ、イッカネズミ、ドオーの14種のポケモンが新たに仲間入りする。
既存のピカチュウ、プリン、ヤドン、ゲンガー、メタモン、イーブイ、カビゴン、ミュウ、ピチュー、エーフィ、ブラッキー、ポッチャマ、リーフィア、グレイシア、ニンフィア、ミミッキュがどんなデザインになったかもぜひチェックしてみてね。
※1：アルガニアスピノサ核油
※2：シア脂
※3：セラミドNG
