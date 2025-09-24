ガーディアンズ―タイガース戦

米大リーグで危険なシーンが発生した。23日（日本時間24日）にガーディアンズの本拠地で行われたタイガース戦。99マイル（約160キロ）の速球がファウルチップした打者の顔面に直撃。球場を静寂が包んだ。

1-2でガーディアンズが追いかける6回無死一、三塁。右打席のデビッド・フライがバントの構えを見せた。しかし、昨年サイ・ヤング賞を受賞したタイガースの先発左腕タリク・スクーバルの投じた99マイルの速球はバットをかすめてフライの顔面に直撃。顔を手で押さえてその場に倒れ込んだ。

チャンスに沸いていた球場だったが、一瞬悲鳴が上がるも直後には静寂に包まれた。投げたスクーバルもグラブと帽子を脱いで驚いたようなリアクション。その後は呆然としていた。フライはこの打席で交代。立ち上がるとカートに乗せられ、グラウンドを後にした。

米ミシガン州地元局「ファンデュエル・スポーツ・ネットワーク・デトロイト」の中継では、実況が「フライに直撃した！」と反応すると、解説は「Oh no……」と思わず漏らし、「なんてことだ」と絶句。「見たくないシーンです」と動揺を隠せない様子だった。

衝撃的なシーンだったため、中継ではリプレーを流さず。解説が「スクーバルは動揺して取り乱しています」と伝えると、実況は「我々がリプレーを流さなかった理由は、彼のリアクションが全てを物語っています」と説明していた。

MLB公式サイトのガーディアンズ番ティム・ステッビンス記者は自身のXで「フライはルーゼラン・メディカル・センターで検査を受けている」と、救急搬送されたことを速報。その後、「さらなる検査のために、クリーブランド・クリニックのメインキャンパスに移された。球団によるとひと晩入院する可能性が高い」と伝えていた。



