9月24日、俳優・遠藤健慎（24）が大麻を所持していた疑いで逮捕されたことがわかった。

【写真】「慣れた様子でケムリを吸い込む」遠藤容疑者、清水被告の笑顔2ショットほか

2009年から子役として芸能活動を始めた遠藤容疑者。2014年にはドラマ『BUNGO 日本文学シネマ』（TBS系）で向井理演じる主人公・津島修治（太宰治）の幼少期や、映画『ホットロード』で主要人物の弟役など、徐々に活躍の場を芝居の世界に広げてきた。

年齢を重ねるごとに身長も伸び、次第に183cmの高身長俳優としてオファーも増え、映画の主演にも抜擢。出演作を重ね、着実に役者としてステップアップしていたところだった。

そんな遠藤容疑者がどこで薬物と"接点"を持ってしまったのか。

前出の大手紙社会部記者によると、「俳優の清水尋也被告（26）と一緒に違法薬物を使用していたとされる」という。

「警視庁は遠藤容疑者が清水被告の杉並区の自宅に少なくとも5回以上出入りしていたところを確認していたということです。捜査は8か月前から進められていた」（大手紙社会部記者）

清水被告が逮捕されたのは9月3日。同居している女性と麻薬取締法の共同所持容疑で逮捕されたが、同月22日に起訴された容疑は単独所持。同居女性は不起訴になった。自宅からは乾燥大麻0.392gのほか吸引する器具なども押収されていた。

「清水被告はこれまでの警視庁の調べに対し、『20歳の頃、留学中のアメリカで招待されたホームパーティーで初めて吸った』などと供述しています。また日本でも使用が続いたことについて『吸ったときの高揚感を味わいたいなと思った』『今年は月に数回のペースで吸っていた』などと語っています」

遠藤容疑者と清水被告の間には、"同世代俳優"としての絆があったようだ。

「2人は2018年に公開された映画『ミスミソウ』やドラマ『チア☆ダン』（TBS系）で共演しています。テイストは大きく異なりますが、どちらも同世代の俳優が大勢出演する"青春"を描いた作品です。

特に『ミスミソウ』はシリアスかつ危険なシーンも多く、遠藤くんは崖から落ちるシーンで恐怖心からなかなか落ちることができず、『どうしてできないんだ！』と自分への怒りを爆発させていた。現場の俳優らはみんな若いからこそ、荒削りで、不器用で、直向きでした。それだけに現場は団結していましたよ。

そういえば舞台挨拶で清水くんが遠藤くんの肩にあごをのせていました。2人は特に気があったのでしょうね」（芸能関係者）

共演後、清水被告は芸能活動を休止して「（大麻を）初めて吸った」というロサンゼルス留学へ渡米したが、帰国後も2人の関係は続いた。今年8月に遠藤容疑者が自身のInstagramで清水被告との仲の良さそうな2ショットを投稿している。

2023年にはXにこうした投稿もしている。

「こうして遠藤は地元でゆっくりしているが、突然尋也君に会いたくなる」（※原文を一部編集）

同世代俳優として共に夢を見たはずの2人は、なぜ薬物の誘惑に抗えなかったのだろうか──。