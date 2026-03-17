アメリカから、いわゆる“大麻グミ”を密輸入したとして、静岡･御前崎市に住む48歳の男性が麻薬取締法違反の疑いで書類送検されました。麻薬取締法違反の疑いで17日に書類送検されたのは、静岡･御前崎市に住む会社員の48歳の男性です。警察によりますと、男性は2025年6月28日、アメリカから国際郵便を利用して大麻の違法成分「THC」を含むグミ約100グラムを密輸入した疑いがもたれています。このグミは、税関の担当者が発見しまし