『出産から5ヶ月で夫がいなくなりました』29-1【漫画】本編を読む産後5カ月で夫が大麻所持で逮捕されるという衝撃の実体験を描いた、Reinaさんの漫画『出産から5ヶ月で夫が居なくなりました』。今回は、夫の保釈に向けた手続きや、家族からの猛反対を描いたエピソードを紹介するとともに、作者に当時の心境を聞いた。『出産から5ヶ月で夫がいなくなりました』29-229-329-4主人公のレイナは職場の支配人に「ヤマトを保釈してもらう