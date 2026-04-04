今年結成20周年を迎えるHilcrhyme（以下、ヒルクライム）。2009年の『春夏秋冬』の大ヒットに続いて、その後も数々のヒット曲を生み出し、武道館ライブを満員にするなど順調な活動を行なっていた。しかし2018年、突如DJ KATSUがヒルクライムを“脱退”することに。一人でヒルクライムを背負うことになったフロントマンのTOCは何を思うのか。 【画像】皆藤愛子の花嫁姿のジャケットが話題となったヒルクライムのデビューシン