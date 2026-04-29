’13年に旧ジャニーズ事務所から契約解除を言い渡され、その後、度重なる薬物使用による逮捕などで世間を騒がせてきた元KAT-TUNの田中聖（40）。’23年に実刑判決を受け、今年に入って塀の外に出た彼の“再始動”が最近、話題を呼んでいる。「聖さんは’13年9月に契約解除を言い渡され、“度重なるルール違反”が理由でグループを脱退。その後もタレント活動を継続するも、’17年5月に大麻所持で現行犯逮捕（不起訴処分）。さらに