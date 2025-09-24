美味しそうな新作みーーーっけ！【セブン-イレブン】見つけたら即カゴ♡「カップスイーツ」

【セブン-イレブン】のスイーツコーナーに、またまた気になる新作が登場。毎週のように新作スイーツが登場しているセブンでは、ラインナップが夏から秋モードに変わり始めているよう。そこで今回は、見つけたら要チェックな「カップスイーツ」を紹介します。

見た目も味も上品に仕上がりました

「黒ごまとソイミルクのパフェ」は、ヘルシーな黒ごまと豆乳を主役にした体に優しいスイーツ。豆乳プリンをベースに黒ごまムース・ごま餡・黒ごまソースなど、いたるところで黒ごまの風味を感じられます。他にも、黒ごまと相性が良さそうな白玉やわらび餅も入っていて、和の味わいをとことん堪能できそうです。

つるんと食べられるのどごしが◎

みるくわらびの白と苺ソースの赤によるコントラストが爽やかな「もっちりみるくわらび 苺」。優しい甘さのみるくわらびが苺ソースの甘酸っぱさを引き立て、さっぱり軽やか。みるくわらびのもっちりとした食感とつるんとしたのどごしに、食べる手が止まらなくなりそうです。

一部地域限定のレアスイーツ

特徴的なビジュアルの「すとろべりーみるくぷりん」は、店頭ですぐに見つけられそうなのに初めて見た方も多いはず。じつはこれ、販売エリアが近畿・四国のみの限定プリン。いちごみるくぷりんにレモンホイップクリームを合わせ、ほのかな酸味と甘酸っぱさを味わえます。

秋の夜長のお供に……

「おつきみるくぷりん」は、カップ中央にある満月をモチーフにしたデコレーションがポイント。満月の正体はカスタードクリームで、周りのホイップクリームは雲を表現しています。ホイップとカスタードの下には、たまご感のあるカスタードミルクプリン。スイーツそのものはシンプルですが、秋らしさが十分楽しめますよ。

爽やかな夏のスイーツから、秋の訪れを感じるスイーツに変わり始めた【セブン-イレブン】の「カップスイーツ」。どれも、ティータイムや食後のおやつに時間をかけてゆっくりと味わいたくなる仕上がりです。気になるスイーツがあったら、ぜひお近くの店舗でチェックしてみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@oyatsu_panpon様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる