和田アキ子が9月21日放送の『アッコにおまかせ！』（TBS系）で、またしても準レギュラーの名前を間違える失態を犯した。これで2度目となる同様のミスだが、名前だけでなく基本的な用語についても言い間違えるなど、視聴者から呆れる声が上がっている。

「この日の番組では、3人組テクノポップユニット・Perfumeが12月31日での活動休止を発表したことを特集。オフィシャルサイトでの『私たちは2026年からPerfumeを一度コールドスリープします』という文言が紹介されました。

すると和田さんは、『3人でずっとやってこられて……でも最近はコールドフリーズ……』と、聞いたその場から言い間違い。山形純菜アナがすかさず『コールドスリープ』と言い直し、『いわゆる人工冬眠のこと』と補足説明しました。

ただ“コールドスリープ”と訂正されたことについては和田さんは何もリアクションせず、続けて『なんか、SNSとかでよく使われるんですか？』と質問。またもや山形アナに『SF』と言い直される場面もありました」（芸能記者）

もはや流れるように言い間違いを続けていた和田。さらなる問題はこのあと起きた。

「この“コールドスリープ”という単語について、和田さんは『あのちゃんとか、こういうのすぐ分かるでしょ？』と、人気インフルエンサーでタレントのなえなのさんに質問したのです。すると和田さんはさすがに間違いに気づいたようで、『あのちゃんって、また言っちゃった。失礼』と陳謝。『なえと呼ぼうか、なのちゃんと呼ぼうか、なえなのって言うと言いづらいから、どうしようかって思って。絶対、（この話を）振ろうと思ってたんです。失礼いたしました』と再び頭を下げたのです。

勝俣州和さんから『一番コールドスリープしている』とツッコミを入れられると、もう一度『すいません』と、なえなのさんの前まで歩み寄って謝罪した和田さん。恐縮するなえなのさんに、今度は『なえなのってのが言いづらいのよ』と、“責任転嫁”とも取れるような釈明をしていました」

このやりとりにXでは多くの反発が寄せられた。

《出演者の名前間違えるとか 和田アキ子もう限界だろこれ…》

《人の名前何度も間違えて失礼すぎる。決して言いづらい名前ではない》

といった声が上がった。芸能プロ関係者が和田の言い間違いについて語る。

「和田さんは今年6月放送の同番組でも、なえなのさんを“あのちゃん”と言い間違えています。『Z世代が選ぶ好きな給食メニュートップ10』のトークの中で、彼女に向かって『あのちゃんも（同じようなメニュー）出たの？』と問いかけ、物議を醸したことがありました。前回は単純ミスかもしれませんが、なえなのさんはもはやレギュラーといっても過言ではないほど毎週のように出演していますからね。和田さんからすると、若手の女性タレントということで“似たようなもの”なのかもしれませんが、間違われたファンは怒りますよね」

ゴッド姉ちゃんなら許されるのか、あるいは――。