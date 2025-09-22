国内で急速に広がる違法なオンラインカジノ。

わずか８か月で１億円超を賭け、常習賭博罪に問われた元フジテレビ部長は、賭けに負けて借金を繰り返す「負の連鎖」から抜け出せなくなった経緯を公判で詳細に語った。専門家は「ギャンブルの中でも特に依存しやすいのがオンラインカジノ。事態を深刻化させないためにも早期の治療や相談が必要だ」と話す。（貞広慎太朗）

コロナ禍きっかけ

「知人もやっていたし、（ネットで）生配信をやっている人もいた。当時は違法性に気づいていなかった」

今月１６日、東京地裁で開かれた初公判。起訴事実を認めた元フジテレビバラエティ制作部企画担当部長・鈴木善貴被告（４４）は被告人質問で、２０２０年頃にオンラインカジノを始めた時の認識をこう述べた。

以前は韓国でカジノを楽しんでいた鈴木被告。だが、コロナ禍で海外に渡航できなくなったことから、日本でオンラインカジノに手を染めるようになったという。

スマートフォンで海外のカジノサイトに接続し、給与を賭けた。そのうちに負けが続き、賭け金のために金を借りるようになったが、一度勝つと「また勝てるのでは、と賭け続けてしまった」。知人や仕事仲間、家族だけでなく、消費者金融からも借金し、総額は２０００万円を超えた。５００万円を借りた母親には「投資の失敗」と説明した。

「借金が膨らみ、やめようと思わなかったのか」。弁護人から問われた鈴木被告は「普通に働いても借金は返せない。勝てれば一気に返済できると楽観的な思いがあった」と語った。

社内処分後も

鈴木被告の起訴事実は昨年９月〜今年５月、海外サイト「エルドアカジノ」に接続し、バカラやスロットで常習的に賭けをしたとする内容だ。この間、ほぼ毎日、スマホから賭けていたとされ、確認された賭け金の総額は１億７０００万円余りに上る。

鈴木被告はフジテレビでバラエティー番組などの制作を担当し、プロデューサーを務めていた。オンラインカジノの利用についての社内調査に対して今年２月、「今はやっていない」と虚偽の説明をしたこともあった。

５月に戒告処分を受けた後も賭博はやめられなかった。知人の紹介で依存症治療の病院に行ったこともあったが、３、４回で通わなくなった。６月に警視庁に逮捕され、７月に懲戒解雇された。

借金は、自宅を売却して得た資金でほぼ完済した。法廷では「ギャンブルの借金をギャンブルで返すことは不可能だった」と語り、弁護人から「ギャンブルから足を洗えるか」と問われると「借金から解放され、逮捕の恐怖もある。こうした体験を二度としたくない」と述べた。現在は依存症の治療をしており、今度は賭けをしたい気持ちがゼロになるまで続ける、と誓った。

１６日の公判では、検察側が論告で「賭博に対する常習性、親和性は根深い」と懲役１年を求刑。弁護側は執行猶予付き判決を求めて結審した。判決は２５日に言い渡される。

パチンコや競馬と違う…オンラインカジノ特有のリスク

国内で３００万人超と推計されるオンラインカジノの経験者。ギャンブル依存症に詳しい常岡俊昭・昭和医科大准教授は「オンラインカジノには特有のリスクがある」と話す。

スマートフォンさえあれば賭けることができるオンラインカジノは、パチンコや競馬と違い、特定の場所や時間に縛られないため、「強制的なクールダウンができない」と常岡氏。「賭けのことばかり考え続け、自制が難しくなってしまう」という。

近年はオンラインカジノをやめられない１０〜２０歳代の若者がギャンブル依存症の治療に訪れることも多い。大学生が仲間に誘われて安易に手を出すケースが目立つ。常岡氏は「相談や治療が早いほど回復も早い。借金をしてまでカジノを続ける人は依存症の可能性が高く、すぐに医療機関を受診したり、自助グループに連絡したりしてほしい」と語った。

◆常習賭博罪＝海外では合法のオンラインカジノであっても、国内から接続して賭ければ日本の「賭博罪」の対象となる。刑法は賭博を行った者について５０万円以下の罰金または科料と定めているが、反復して賭博行為をする者には常習賭博罪が適用され、法定刑は３年以下の拘禁刑（今年６月の改正刑法施行前は懲役）となる。