FODで先行配信フジテレビ系で放送中の「102回目のプロポーズ」（水曜午後11時）が酷評されている。1991年に月9枠で放送され、最終回の視聴率が36.7％という驚異的な記録を打ち立てた伝説のドラマ「101回目のプロポーズ」の続編。ただし、配信サービスFODで先行配信される形式のドラマであるため、地上波での番組宣伝などに広がりがなく「まったく話題になっていない」と一刀両断にされている。＊＊＊【写真】スラリ美脚…超ミ