◆ 真中氏「ここで一本出ると嫌な展開だった」8回一死満塁で併殺封じ中日は5日、阪神に7−3で勝利した。8回表、一死満塁のピンチで3番手・杉浦稔大が登板。森下翔太を併殺打に封じ、見事な火消しを見せた。4月18日の移籍初登板では勝ち越しを許し敗戦投手となったが、同じ阪神相手に雪辱を果たした杉浦。5日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』のMC・真中満氏が「あの場面で行ってしっかり抑えた。点差はあったが、こ