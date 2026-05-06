２０２４年８月末でフジテレビを退社し、同年１０月にＰＴＳＤを公表した渡邊渚アナウンサー（２９）が６日、「生理の貧困」についてＳＮＳで発信した。自身の連載で「生理の貧困」について取り上げたことを報告。「日本でも一部市町村の公共施設で生理用品を無料で受け取れるシステムが始まっていますが、こうした話題が出るたびに、『税金の無駄』などという声が上がります。」と指摘し、「月経によって必要になるのはナプキ