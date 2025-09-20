《新作》またまた大当たりキターーーッッ♡【ローソン】お茶請けにしたい「和スイーツ」

定番から変り種まで和洋ラインナップ豊富なスイーツが並ぶ【ローソン】。アレもコレもと目移りしちゃいますが、今回は、きなこや黒蜜、抹茶など和素材を使ったスイーツ4選をお届けします。一部は販売地域が限定されているので、お出かけや旅行時にチェックして！

全国展開を熱望！「ひんやり黒みつきなこの和ぱふぇ」

1つ目は、「クオリティ高」「めちゃ美味しい」と@yuumogu22さんが絶賛する、関東限定販売の「ひんやり黒みつきなこの和ぱふぇ」。信玄餅が有名な桔梗屋とのコラボで誕生したスイーツで、黒蜜ゼリー・きなこムース・黒みつ・ホイップクリームの層が美しい一品です。

和と洋のいいとこどり！「黒みつきなこサンド」

続いても桔梗屋監修の「黒みつきなこサンド」。きなこホイップクリームと黒蜜ゼリーをサンドしたスイーツパンで、求肥入りのサプライズも◎「超濃厚」「たまらない美味しさ」と、@oyatsu_panponさんが感想を投稿しています。こちらも関東限定です。

進化が止まらない！「お抹茶カヌレ 狭山茶 & つぶあんホイップ」

フランス伝統の焼菓子がゴージャスになって登場。こちらも関東だけで買える「お抹茶カヌレ 狭山茶 & つぶあんホイップ」。鮮やかな抹茶チョコをコーティングし、抹茶クリーム入りのカヌレでつぶあんホイップをサンド。ケーキのようなビジュアルで、カフェタイムが華やかになりそう。

ぷるんとろん食感に虜に「とろけるわらび餅」

「とろけるわらび餅」は、わらび餅にたっぷりのきなこがかかったシンプルな逸品です。低脂質でダイエット中や夜遅い時間でも食べやすいスイーツで、筆者も何度もリピするお気に入りです。緑茶も良いですが、コーヒーとの相性もバッチリです。

writer：Reco.N