ポテトサラダはジャガイモを茹でるのが面倒…」と敬遠していませんか？ レンジで調理すれば、鍋を使わずにホクホクのジャガイモが簡単に作れます。


今回は忙しい日でもさっと作れる定番レシピから、お弁当常備菜にも便利なアレンジまで7選ご紹介します。

■リピート確定！ レンジで作る「定番」ポテトサラダレシピ3選

レンジで作れる簡単おいしいシンプルポテトサラダ


ハムやキュウリなどの定番具材を使ったシンプルなポテトサラダは、覚えておくと重宝します。ふんわりなめらかに仕上がるよう、熱いうちに調味料を混ぜましょう。なめらかさと旨みが引き立ちます。

【材料】（2人分）

ジャガイモ 1~2個
ハム 1~2枚
玉ネギ 1/8個
キュウリ 1/4本
リンゴ 1/8個
<下味>
  酢 大さじ 1/2
  塩コショウ 少々
  サラダ油 小さじ 1/2
マヨネーズ 大さじ 1.5

【下準備】

1、ジャガイモは皮ごときれいにタワシで水洗いし、ぬれたままラップでふんわり包む。

2、ハムは食べやすい大きさに切る。



3、玉ネギは縦薄切りにする。

4、キュウリは縦じまに所々ピーラーで皮をむき、薄い輪切りにして分量外の塩少々でもみ、しんなりしたら水洗いして水気を絞る。

5、リンゴは皮ごときれいに洗って芯を取り、薄切りにする。分量外の塩水に通し、水気をきる。

【作り方】

1、ジャガイモを電子レンジで1〜2分加熱する。上下を返してさらに1〜2分加熱し、竹串がスッと刺さったらタオル等で包んで皮をむく。ボウルに入れ、熱いうちにマッシャーでつぶす。(ヒント)電子レンジは600Wを使用しています。



2、＜下味＞の材料を加えて全体に混ぜ合わせ、ラップをして冷蔵庫で冷やす。



3、ハム、玉ネギ、キュウリを加えて全体に混ぜ合わせる。リンゴ、マヨネーズも加えてサックリ混ぜ合わせ、器に盛る。





ゴママヨネーズポテト


ゴマ油で炒めたベーコンの旨みと黒ゴマの香ばしい風味が食欲をそそる一品です。香ばしさとコクが重なり、おつまみや副菜としてもぴったり。ジャガイモの皮は、加熱前に十字に切り込みを入れるとスルッと簡単に剥けます。

【材料】（2人分）

ジャガイモ(中) 2~3個
  塩 少々
ベーコン 2枚
ゴマ油 小さじ 1
<調味料>
  マヨネーズ 大さじ 2
  黒ゴマ 小さじ 2
  レモン汁 小さじ 1
ネギ(刻み) 大さじ 1

【作り方】

1、ジャガイモは皮ごときれいに水洗いし、1個ずつラップで包んで電子レンジで竹串がスッと入るまで加熱する。ベーコンは幅1cmに切る。



2、ジャガイモが熱い間に布巾などで包んで皮をむき、フォークで大きめにつぶして塩を振る。



3、フライパンにゴマ油を中火で温めてベーコンを炒め、＜調味料＞の材料を加え、ネギをサッと炒める。



4、(2)に(3)を加えて和え、器に盛る。



【このレシピのポイント・コツ】

電子レンジは600Wを使用しています。



ピリ辛ポテトサラダ


マヨネーズのまろやかさと豆板醤のピリッとした辛さが絶妙なバランスで、やみつきになるポテトサラダ。水煮コーンのプチプチとした食感と自然な甘みが、辛さをやさしくマイルドにします。なめらかに仕上げるか、食感を残すかは潰し加減で調整可能です。

【材料】（2人分）

ジャガイモ(男爵:中) 2個
  塩コショウ 少々
キュウリ 1/2本
玉ネギ 1/8個
水煮コーン(缶) 大さじ 2
<調味料>
  マヨネーズ 大さじ 2
  豆板醤 小さじ 1/2~1

【作り方】

1、キュウリは薄い輪切りにし、玉ネギは縦に薄切りにする。分量外の塩少々で軽くもみ、しんなりしたら水洗いして水気を絞る。



2、ジャガイモは皮ごときれいに水洗いし、1個ずつラップで包んで電子レンジで竹串がスッと通るまで加熱する。



3、ジャガイモが熱い間にタオルなどで包んで皮をむき、マッシャーでつぶして塩コショウをする。(1)と水煮コーンを加え、＜調味料＞の材料で味を調える。



【このレシピのポイント・コツ】

電子レンジは600Wを使用しています。



■簡単！ 残ったポテトサラダで作れるアレンジレシピ4選

ポテサラコロッケ



余ったポテトサラダを春巻きの皮で包んで揚げると、外はカリッ、中はトロッとした食感に。ポテトサラダは水気が少ないので失敗しにくく、揚げるのが苦手な方にもおすすめですよ。プロセスチーズを加えることで、さらにコクと食べ応えがアップします。

ポテサラサモサ



インドのソウルフード、サモサをポテトサラダで手軽に再現！ シューマイの皮で包んで揚げることで、パリッとした軽やかな食感に仕上がります。カレー粉のスパイシーな風味が食欲を誘い、おやつにも軽食にも最適です。

ポテトサラダの春巻き



ポテトサラダの春巻きはカリッと香ばしく、子どもも喜ぶお弁当おかずに。しっかり味がついているので、ソースなしでもおいしく食べられます。揚げ時間が短く、忙しい朝でもサッと作れるのが魅力です。

ポテトサラダパン粉焼き



ポテトサラダをグラタン風にアレンジすると、リメイクとは思えない一品になります。パン粉と粉チーズをかけて焼くだけと簡単ながら、味も食べ応えも抜群。大皿で焼いても、アルミカップで小さく焼いても良いですね。コクをプラスしたいときは、マヨネーズをかけてから焼いてくださいね。

■レンジを使えばポテトサラダがもっと手軽に簡単に！
ポテトサラダはジャガイモを茹でるのが億劫…と敬遠していた方は、ぜひレンジを活用してみてください。鍋を使わないので、洗い物が少なく片付けもラクチンです。

レンジ加熱したジャガイモは、水っぽくならずホクホクに仕上がります。熱いうちに調味料をなじませることで、ジャガイモの旨みが引き立つポテトサラダが完成しますよ。

たくさん作って余ったときも、コロッケや春巻きにアレンジすれば、食べ応えのある主菜やお弁当にも大活躍。この機会に、ぜひポテトサラダ作りを楽しんでみてくださいね。
(ともみ)