『ドラゴンクエストスマッシュグロウ』が発表

写真拡大

　大人気RPG「ドラゴンクエスト」シリーズ新作のローグライトRPG『ドラゴンクエストスマッシュグロウ』（iOSAndroid）が発表。2026年配信予定で、クローズドベータテストの参加者募集も開始された。

【動画】モンスターの群れをなぎ倒す爽快な戦闘が見られるティザーPV

　本作は、直感操作でモンスターの群れを斬ってかわして必殺技で一気に吹っ飛ばすローグライトRPGだ。ランダムに出現する「冒険スキル」の選択で毎回違った成長と戦略が楽しめ、ドラゴンクエストならではの旅立ちのワクワクを何度でも体験できる。

　公開中のティザーPVでは、キングスライムやゴーレムなどおなじみのモンスターとの迫力あるバトルや、「冒険スキル」の選択画面などを確認できる。

　現在、10月2日23時59分までクローズドベータテストの参加者を応募ページにて募集中。開催期間は2025年10月14日〜10月21日までを予定しており、募集人数は30000名となっている。

　『ドラゴンクエストスマッシュグロウ』は、iOSAndroid向けに2026年配信予定。アイテム課金型（基本プレイ無料）。