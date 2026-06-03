6月2日、東京・有明アリーナで映画『キングダム 魂の決戦』のワールドプレミアが開催された。会場には約4200人のファンが集結。山粼賢人（31）、吉沢亮（32）、橋本環奈（27）、長澤まさみ（39）ら豪華キャスト陣がレッドカーペットに登場すると、大歓声が沸き起こり、シリーズ最新作の完成を盛大に祝福した。同作は原泰久氏の人気漫画を実写化した『キングダム』シリーズの第5弾。古代中国の春秋戦国時代を舞台に、原作屈指