【「ドラゴンクエスト」コラボキャンペーン】 6月1日～6月30日 開催 B-R サーティワン アイスクリームは、スクウェア・エニックスのロールプレイングゲーム「ドラゴンクエスト」とのコラボレーションキャンペーンを本日6月1日より期間限定で実施する。期間は6月30日まで。 今年40周年を迎えた「ドラゴンクエスト」とのコラボレーショ