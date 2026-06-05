熱帯低気圧や前線の影響で、7日(日)ごろは四国で大雨となるおそれがあります。台風6号による大雨で、まだ地盤の緩んでいる所もあるため注意が必要です。熱帯低気圧は今後も北上7日から8日にかけて本州の南岸を進む熱帯低気圧は5日9時現在、中心気圧1004hPaで、1時間におよそ20キロの速さで北東へ進んでいます。明日6日(土)には東シナ海へ進み、7日(日)から8日に(月)にかけて、前線を伴って温帯低気圧に変わりながら、四国沖を進