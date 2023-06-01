1980年代に誕生し、フィギュア、コミック、アニメなど多方面で世界中のファンに愛されてきた『マスターズ・オブ・ユニバース』が、いよいよ実写映画としてスクリーンに帰ってくる。2026年6月5日（金）より日米同時公開となる本作より、トラヴィス・ナイト監督が日本文化から受けた影響を語る特別映像が公開された。 ﻿ ナイト監督といえば、『KUBO／クボ 二本の弦の秘密』（2016）や『バンブル