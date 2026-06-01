「アサヒEGA BEER」アサヒビールは、タレントの江頭2：50さんと共同開発した「アサヒEGA BEER（アサヒ エガビアー）」を6月2日から数量限定発売する。「アサヒEGA BEER」は“ビール好きの江頭2：50さんと本気でつくった、ビール好きのためのビール”をコンセプトに開発した。6種のホップによる豊かなコクと香り、苦みが感じられる。「スーパードライ」と同じ酵母を使用し、すっきりとしたキレのある後味を実現した。昨年9月に新商