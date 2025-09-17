チャンネル登録者数213万人を誇る人気YouTuber カノックスター（通称・かの）が、YouTubeで妊娠中の奥さんを怒らせたエピソードを披露。かのは笑い話のつもりだったようだが、その内容に世の女性たちからの批判が殺到している。

「カノックスターこと、かのさんは、9月6日にYouTubeにアップした元有名キャバ嬢・黒崎みささんとの対談動画のなかで、『（子どもが奥さんの）お腹にいるとき、アメリカ旅行行ってて。で、すげえ体調悪そうにしてるんだけど、「早く出かけね？」みたいな』と、自身の発言を明かしました。

これに黒崎さんが『うわ、最低』『それヤバい、いちばんやっちゃいけない』などと返すと、かのさんは、大爆笑。最終的には奥さんを置いて1人で出かけたと話すかのさんに、黒崎さんが『もうマジ最低。協調性なさすぎて、彼氏としても最低だけど、パパとしても最低。2度最低』と突っ込むと、またも爆笑する様子を見せました」（芸能記者）

9月15日、一般ユーザーがXにこのやり取りをアップすると、かのの発言に批判が殺到。現時点で600万回超のインプレッションを記録するとともに、コメント欄には、

《こいつは何が面白くて笑ってんのか意味不明 済んだことやから笑えるとかのレベルじゃないやろ》

《妊娠中の奥さんへの配慮が足りないと感じます》

《言われた方は一生覚えてるやつだね》

など、ブーイングが殺到し、炎上状態となっている。

「かのさんといえば、日本のYouTube界では “モッパン” と呼ばれる、カメラの前で食べ物を大量に食べるスタイルで人気を博す第一人者です。ただ、炎上も多く、過去にもたびたび過激発言で物議を醸してきました。

香取慎吾さんと草磲剛さんをゲストに招くなど華やかな人脈を持っているようですが、人気を支えているのは女性視聴者です。今回の発言のように、完全に女性視聴者を敵に回してしまっては、人気に翳りが出てもおかしくありません」（同）

視聴者が安心して笑える話を提供してほしいところだが――。