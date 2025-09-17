ハン・ソヒとチョン・ジョンソがW主演を務める映画『PROJECT Y』が、2026年1月23日に公開されることが決定した。

本作は、ソウル・江南の歓楽街を舞台に、ミソンとドギョンという2人の女が、底辺の現実から抜け出すために80億ウォンの金塊を盗み出すガールズクライムサスペンス。9月10日、第50回トロント国際映画祭でワールドプレミアを迎え、プログラマーのジョヴァンナ・フルヴィは本作について、「アドレナリン全開のアクション、傷ついた子供時代、そして必死なサバイバルを描いた緊張感溢れる物語である」と評した。さらに、9月17日より開幕となる第30回釜山国映画祭への正式出品も決定している。

W主演を務めるのは、『わかっていても』『マイ・ネーム：偽りと復讐』のハン・ソヒと、『バーニング 劇場版』『バレリーナ』のチョン・ジョンソ。劇中で、苦楽を共にして育った同い年の幼なじみを演じる2人は、実生活でも親友として知られている。『大人たちには分からない』のイ・ファンが監督を務めた。

韓国での劇場公開が待たれるなか、日本の公開日が先行して発表された。あわせて、疾走感溢れるティザー予告と、ハン・ソヒとチョン・ジョンソの姿を捉えたティザービジュアルも公開された。

（文＝リアルサウンド編集部）