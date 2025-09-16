「鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚2」9月18日の無償アップデートで「鬼舞辻󠄀無惨」の配信決定「『無限城編 第一章』キャラクターパス」の詳細も公開
【「鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚2」：無償アップデート】 9月18日 実施予定
アニプレックスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC（Steam）用鬼滅対戦アクションゲーム「鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚2」にて9月18日の無償アップデートで「鬼舞辻󠄀無惨」を実装する。
本作はTVアニメ「鬼滅の刃」に登場するキャラクターを操作して戦う鬼滅対戦アクションゲーム。
今回の無償アップデートではバーサスモード“対戦”で使用可能となるプレイアブルキャラクターに鬼の始祖「鬼舞辻󠄀無惨」が登場する。
また、有償ダウンロードコンテンツ「『無限城編 第一章』キャラクターパス」の詳細も公開。今回のキャラクターパスでは「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」に登場するキャラクターがバーサスモード”対戦“で使用可能となる。
追加キャラクターとして「竈門炭治郎（無限城編）」、「我妻善逸（無限城編）」、「冨岡義勇（無限城編）」、「胡蝶しのぶ（無限城編）」、「童磨」、「猗窩座（無限城編）」、「獪岳」の7キャラクターの配信を予定している。
PS5®/PS4®『鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚2』9月18日（木）に無償アップデートにて“鬼舞辻󠄀無惨”配信決定！- プレイステーション公式 (@PlayStation_jp) September 16, 2025
さらに、“童磨”、“猗窩座（無限城編）”などを含む新しいキャラクターパスや、公式オンライン大会についてお届け！
詳しくはこちら⇒ https://t.co/CNzRgYHYs7 pic.twitter.com/hrnhxd2vdB