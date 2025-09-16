【「 鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚2」：無償アップデート】 9月18日 実施予定

アニプレックスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC（Steam）用鬼滅対戦アクションゲーム「鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚2」にて9月18日の無償アップデートで「鬼舞辻󠄀無惨」を実装する。

本作はTVアニメ「鬼滅の刃」に登場するキャラクターを操作して戦う鬼滅対戦アクションゲーム。

今回の無償アップデートではバーサスモード“対戦”で使用可能となるプレイアブルキャラクターに鬼の始祖「鬼舞辻󠄀無惨」が登場する。

また、有償ダウンロードコンテンツ「『無限城編 第一章』キャラクターパス」の詳細も公開。今回のキャラクターパスでは「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」に登場するキャラクターがバーサスモード”対戦“で使用可能となる。

追加キャラクターとして「竈門炭治郎（無限城編）」、「我妻善逸（無限城編）」、「冨岡義勇（無限城編）」、「胡蝶しのぶ（無限城編）」、「童磨」、「猗窩座（無限城編）」、「獪岳」の7キャラクターの配信を予定している。

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

(C)「鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚2」製作委員会