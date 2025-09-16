ファミリーマートは、総額約2億円分相当のお得なクーポンとグッズをプレゼントする「ファミチキ あげあげ祭」を、2025年9月16日(火)から開催！

ファミリーマートの看板商品「ファミチキ」愛好家のみなさんへ、日頃の感謝を伝えるキャンペーンです。

開催期間：2025年9月16日(火)から

実施店舗：全国のファミリーマート約16,300店

キャンペーンは、“クーポンあげちゃう!”と“グッズあげちゃう!”をキーワードに展開されます。

「ファミチキ」または「ファミチキレッド」の購入で50円割引券がもらえる企画のほか、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して購入すると、抽選でユニークなオリジナルグッズが当たるキャンペーンも同時開催されます。

配布期間：2025年9月16日(火)〜10月6日(月)

利用期間：2025年9月16日(火) AM7:00〜10月13日(月) PM23:59

対象商品：ファミチキ、ファミチキ レッド

クーポン使用対象商品：レジ横ケース内の揚げ物・焼きとり・お惣菜

「ファミチキ」または「ファミチキレッド」を購入すると、レジ横ケース内の揚げ物・焼きとり・お惣菜商品に使える50円割引券 (レシートクーポン)が1枚プレゼントされます。

おいしい「ファミチキ」を楽しんだ後、さらにお得に気になる商品を購入できる嬉しいキャンペーンです。

スタンプ配布期間：2025年9月16日(火)〜10月6日(月)

特典応募期間：2025年9月16日(火)〜10月10日(金)

対象商品：ファミチキ、ファミチキレッド

ファミマのアプリ「ファミペイ」のバーコードをレジでスキャンして対象商品を購入するごとに、スタンプが1個たまります。

ためたスタンプを使用して、ユニークなオリジナルグッズが当たる抽選に応募できます。

【スタンプ1個】ファミチキ ピンバッジ

当選人数：200人

「ファミチキ」のロゴやイラストをモチーフにしたオリジナルピンバッジ。

小ぶりながら存在感があり、バッグや帽子につけて“さりげないファミチキ愛”をアピールできます。

【スタンプ1個】ファミチキ ランチ BOX

当選人数：100人

「ファミチキ」のパッケージをモチーフにしたユニークなランチボックス。

お弁当はもちろん、スナックや小物入れにも使える、遊び心と実用性を兼ね備えた限定アイテムです。

【スタンプ1個】ファミチキ/ファミチキレッド100円引き ファミペイ クーポン

当選人数：40,000人

「ファミチキ」または「ファミチキレッド」が100円引きになるお得なクーポン券が当たります。

40,000人に当たるチャンスがある、ファンには見逃せない特典です。

【スタンプ3個】ファミチキ イヤリング

当選人数：100人

「ファミチキ」のチキンそのものをモチーフにした、ユニークで目を引くオリジナルイヤリングです。

ファッションのアクセントにもぴったりで、身につけるだけで「ファミチキ」愛をアピールできます。

【スタンプ3個】ファミチキすね当て&ソックス

当選人数：100人

「ファミチキ」デザインが大胆にあしらわれた、遊び心たっぷりのすね当てとソックスのセット。

スポーティーなのにどこかキュートで、SNS映えもばっちりな注目度抜群の限定アイテムです。

【スタンプ5個】ファミチキキャリーバッグ

当選人数：3人

「ファミチキ」デザインが映えるインパクト抜群のキャリーバッグ。

旅行やイベントで“ファミチキ愛”を全開にできる、実用性も兼ね備えた超レアな限定アイテムです。

キャンペーン対象商品

キャンペーンの対象となる「ファミチキ」と「ファミチキレッド」を紹介します！

ファミチキ（骨なし）

価格：223円(税込240円)

発売地域：全国

2006年の発売以来、一度もレシピを変えることなく多くのお客さまに支持され続けている看板商品。

サクサクッとした衣の食感と、柔らかくてジューシーな鶏肉の旨みが楽しめます。

ファミチキレッド

価格：230円(税込248円)

発売地域：全国

「ファミチキ」のジューシーな肉汁に複数のチリペッパーを掛け合わせ、王道の辛さを実現。

「ファミチキ」の旨みをふんだんに感じ、後からジワジワと奥深い辛さを感じる仕立てです。

ファミマオンライン限定グッズ

「ファミチキあげあげ祭」では、ファミマオンラインで購入できるファミチキグッズも多数用意されています。

見て楽しく、持って嬉しいアイテムが続々登場します！

ファミチキ お楽しみ袋

価格：2,728円(税込3,000円)

抽選期間：2025年9月16日(火) 10:00〜2025年9月28日(日)23:59

販売場所：ファミマオンライン

お渡し予定：2025年11月頃

日常使いできるアイテムが詰まった、「ファミチキ」づくしの限定パッケージ。

「ファミチキ ミニトート」「ファミチキクッション」「ファミチキ キーホルダー」「ファミチキ メモ帳」と、店舗で使える「総額3,000円相当のクーポン」の5点がセットになった、オトク感満載のお楽しみ袋です。

ファミチキ×サンリオキャラクターズ第2弾

価格：各2,255円(税込各2,480円)

予約期間：2025年9月16日(火) 10:00〜2025年10月6日(月)23:59

販売場所：ファミマオンライン

お渡し日：2026年2月頃

2025年3月の発売時に好評を博した、「ファミチキ」とサンリオキャラクターズとのコラボ第2弾が登場。

今回は「ハローキティ」「シナモロール」「クロミ」「ハンギョドン」「ウサハナ」がファミリーマートのユニフォームを着用したオリジナルデザインのマスコットです。

「ファミチキ」の袋をイメージしたポーチの中に収まるかわいい仕様になっています。

ファミチキ × MIYOSHI RUG ルームシューズ

価格：7,000円(税込7,700円)

予約期間：2025年9月23日(火) 10:00〜2025年10月6日(月)23:59

販売場所：ファミマオンライン

お渡し日：2026年1月頃

人気のハンドメイドラグブランド「MIYOSHI RUG(ミヨシラグ)」とのコラボによって誕生した、見た目も履き心地も抜群なルームシューズ。

「ファミチキ」のロゴやカラーをあしらった遊び心たっぷりのデザインで、おうち時間をより楽しく彩ります。

ファミチキ モバイルバッテリー

価格：3,619円(税込3,980円)

予約期間：2025年9月23日(火) 10:00〜2025年10月6日(月)23:59

販売場所：ファミマオンライン

お渡し日：2025年12月12日(金)〜2025年12月18日(木)

仕様：バッテリー容量:5,000mAh

ファミリーマートで好評販売中のモバイルバッテリーを「ファミチキ」デザインに変更したグッズ。

バッテリー本体に「ファミチキ」デザインのシリコンカバーが施されており、持ち運びに便利な専用ポーチも付いています。

お得なクーポンがもらえるだけでなく、イヤリングやキャリーバッグなど、クスッと笑えるユニークな景品が盛りだくさん！

ファミマオンラインでしか手に入らない限定コラボグッズも見逃せません。

全国のファミリーマートで、ファミリーマート「ファミチキ あげあげ祭」の紹介でした。

