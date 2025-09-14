世界スーパーバンタム級4団体防衛戦

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が14日、名古屋市のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との防衛戦に臨み、3-0の判定勝ちを収めた。世界戦最多に並ぶ26連勝、史上最多5度目の4団体同時防衛を達成。“最大の強敵”に見せ場を作らせず完封したが、判定を聞いたアフマダリエフの行動に感動が広がった。

チケットは完売。1万7000人のファンが見守る中、運命のゴングが鳴った。初回から大歓声。井上はジャブ、ボディーストレートを放ちながらも、アフマダリエフの強打を避ける落ち着いた戦いぶりを見せた。4回にはワンツー、軽快なステップからの攻撃も披露。対するアフマダリエフも的確にパンチを顔面に入れる場面があった。

6回終盤、井上が強烈な左ボディ3連発。着実にダメージを与え、場内も「尚弥コール」が沸き起こった。7回にはノーガード、9回には笑顔を見せる余裕も。終盤突入の10回でも体の切れは全く衰えず。最終12回も全く隙を見せず、挑戦者を完封した。

3-0の判定を聞いた途端、アフマダリエフは拍手を送り、自身の敗戦と井上の勝利を受け入れた。X上には「判定に納得してコールされた瞬間拍手を送っていたのが印象的」「アフマダリエフ最後に拍手してるの好感持てる」「素晴らしい選手、素晴らしい国ウズベキスタン！「アフマダリエフ拍手してるやん。潔いわ」「やっぱり強くて紳士な選手がいいよ」との声があふれた。

戦前の会見では母国の民族衣装「チャパン」を井上陣営に贈り、友好的にモンスターと対峙。しかし、試合中は勇敢に立ち向かい、時折「来い来い」というジェスチャーも見せた。防戦一方になる挑戦者も少ない中、アフマダリエフのスタイルも素晴らしいものだった。



