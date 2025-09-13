ドル円、一時１４８円台に上昇もレンジ相場に変化なし＝ＮＹ為替概況



きょうのＮＹ為替市場、ドル円は序盤に一時１４８円台に上昇したものの、後半に１４７円台半ばに伸び悩む展開。米国債利回りが上げ幅を縮小したこともドル円を圧迫しているようだ。ドル円は２１日線を挟んでの上下動が続いており、１００日線と２００日線の間でのレンジ相場に変化はない。



先週から今週にかけての雇用とインフレの指標とを経て、市場は来週のＦＯＭＣでの利下げを期待から確信に変えている。ただ、一部で観測されている０．５０％ポイントの大幅利下げはないと見られているようだ。その確率は１０％以下となっている。



短期金融市場では来週を含めて年内３回の利下げを完全に織り込む動きが見られている。来週のＦＯＭＣは委員の金利見通し（ドット・プロット）も公表されるが、市場の期待に沿った予想となるか注目される。



ユーロドルは１．１７ドル台で振幅。２１日線の上を維持し、上向きの流れを堅持しているものの、積極的な上値追いまでは出ていない。ユーロ円は１７３円台で推移し、こちらも２１日線の上は維持しているものの、年初来高値で強い上値抵抗も観測されている１７４円を試す動きまでは見られていない。



前日はＥＣＢ理事会が開催され、大方の予想通りに政策は据え置かれた。ラガルド総裁からは利下げサイクル終了を示唆するコメントも出ていたが、一部で期待されていたインフレへの勝利宣言まではなかった。



ＥＣＢ理事の間で見解が分かれているようで、追加利下げの選択肢は残すべきとの意見が多く出ていた模様。中国発の「デフレ効果」の可能性を含むリスクが指摘されていたほか、ユーロ高や２０２７年に導入される新たなエネルギー取引制度も挙げられていたという。ユーロ高はインフレ抑制に作用する。短期金融市場は来年一杯までの据え置きで織り込んでいる。



ポンドドルは１．３５ドル台半ばで上下動。一方、ポンド円は２００円台を回復。一時２００．４５円付近まで上昇し、年初来高値を更新した。



本日は７月の英ＧＤＰが発表になっていたが、前月比横ばいとなり英経済の足踏み状態を示した。ただ、インフレが依然高止まりしている中、英中銀は来週の金融政策委員会（ＭＰＣ）で追加利下げへの慎重姿勢を維持すると見込まれる。月次ＧＤＰはサービス業と建設業が伸びたものの、鉱工業生産が０．９％減少、製造業も１．３％減少した。



減速にもかかわらず、英経済は年初来で堅調な推移を見せており、英政府は今年これまでの成長はＧ７の中で最速と主張している。ただし、リーブス財務相が財政規律を守るために１１月に公表予定の秋季予算案で、一部増税に踏み切り、それが成長を鈍らせると見られている。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

