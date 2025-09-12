¡Ö¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡×¿·ºî¡¢¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¡õ¥¼¥ó¥Ç¥¤¥ä¤Ç¤ä¤ë¤Î¤¬Ì´¤À¤ÈÀ½ºî¼Ô
¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ÖHANNIBAL¡¿¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡×¡Ê2013-2015¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À½ºî¼Ô¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥éー¤¬¿·ºî¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡¦¥ì¥¯¥¿ーÌò¤Î¥Þ¥Ã¥Ä¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Àー¥Þ¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥¼¥ó¥Ç¥¤¥ä¤ò¥¯¥é¥ê¥¹¡¦¥¹¥¿ー¥ê¥ó¥°Ìò¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¡¢¡ØÍÓ¤¿¤Á¤ÎÄÀÌÛ¡Ù¤ò¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥·¥êー¥º²½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¥È¥Þ¥¹¡¦¥Ï¥ê¥¹Ãø¡Ø¥ì¥Ã¥É¡¦¥É¥é¥´¥ó¡Ù¡Ê¥Ï¥ä¥«¥ïÊ¸¸Ë¡Ë¡Ø¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡Ù¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë¡Ë¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖHANNIBAL¡¿¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡×¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÍÓ¤¿¤Á¤ÎÄÀÌÛ¡Ù¡Ê1991¡Ë¤Ê¤É¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÅ·ºÍÀº¿À²Ê°å¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡¦¥ì¥¯¥¿ー¤È¡¢FBI¤ÎÈÈºá¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥éー¤Ç¤¢¤ë¥¦¥£¥ë¡¦¥°¥ì¥¢¥à¤Î¼ã¤Æü¤Î´Ø·¸¤òÉÁ¤¤¤¿¥µ¥¤¥³¥Û¥éー¡¿¥¹¥ê¥éー¡£2015Ç¯¤Ë¥·ー¥º¥ó3¤Ç½ªÎ»¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥·¥êー¥ºÉü³è¤òË¾¤àÀ¼¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡£
ÊÆ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡Ö¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¥Õ¥éー¤Ï¡¢¼«¿È¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯¿·ºî¤Î¹½ÁÛ¤ò¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÎÌ´¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Ä¤È¥¼¥ó¥Ç¥¤¥ä¡Ê¥¯¥é¥ê¥¹Ìò¤È¤·¤Æ¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡ØÍÓ¤¿¤Á¤ÎÄÀÌÛ¡Ù¤Î¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤Ç²¿¤«¤òºî¤ë¤Ê¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¡ØÍÓ¤¿¤Á¤ÎÄÀÌÛ¡Ù¤Ï¡¢¼ã¤FBI·±ÎýÀ¸¤Î¥¯¥é¥ê¥¹¤¬¡¢¼ý´ÆÃæ¤Î¶§°ÈÈ¥ì¥¯¥¿ーÇî»Î¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÎÄ´ñ»¦¿Í»ö·ï¤ÎÁÜºº¤ò¹Ô¤¦Êª¸ì¡£±Ç²è¡ØÍÓ¤¿¤Á¤ÎÄÀÌÛ¡Ù¡Ê1991¡Ë¤Ç¤Ï¥¸¥ç¥Ç¥£¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿ー¤¬¥¯¥é¥ê¥¹Ìò¤ò±é¤¸¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßー¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£Â³ÊÔ¡Ø¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡Ù¡Ê2001¡Ë¤Ç¤Ï¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥àー¥¢¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö¥¯¥é¥ê¥¹¡×¡Ê2021¡Ë¤Ç¤Ï¥ì¥Ù¥Ã¥«¡¦¥Ö¥êー¥º¤¬Æ±Ìò¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡£
¼Â¤Ï¥Õ¥éー¤Ï2015Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¤â¡¢¡ØÍÓ¤¿¤Á¤ÎÄÀÌÛ¡Ù¤ÎºÆ±ÇÁü²½¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÆ±ºî¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥¯¥é¥ê¥¹Ìò¤Ë¤Ï¡ÖÇò¿Í°Ê³°¤Î¥¥ã¥¹¥È¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¹Í¤¨¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï¤Î¥ëー¥Ä¤ò»ý¤Á¡¢ºÍµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¼¥ó¥Ç¥¤¥ä¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡×¤ÎÉü³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ç±é¤Î¥Þ¥Ã¥Ä¤â¾è¤êµ¤¤À¡£2024Ç¯4·î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡Ö¥¥ã¥¹¥ÈÁ´°÷¤È¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡Ê¡¦¥Õ¥éー¡Ë¤¬¡¢Éü³è¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¤Ç¤¹¡£ÃÙ¤«¤ìÁá¤«¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¼Â¸½¤¹¤ë¤Ï¤º¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢ºîÉÊ¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¡Ö¥Ûー¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤È¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥éー¤Ï¿·ºî¥Àー¥¯¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡ØDust Bunny¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤Ë¤Æ¥Þ¥Ã¥Ä¤ÈºÆ¥¿¥Ã¥°¡£Æ±ºî¤Ç¥Þ¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¾¯½÷¤Î¤¿¤á¤Ë¥â¥ó¥¹¥¿ー»¦¤·¤Ë·«¤ê½Ð¤¹ÏÓÍø¤¤Î»¦¤·²°¤ò±é¤¸¤ë¡£2025Ç¯12·î5Æü¤ËÊÆ¸ø³«Í½Äê¡£
